iPhone 17 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 17 Pro ve Pro Max fiyatı ne kadar olacak?

iPHONE 17 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Apple güncel olarak Türkiye’de son çıkan iPhone 16’yı 69 bin 99 liradan satışa sunarken Pro Max modeli ise 1 TB ise 131 bin 999 liradan satılıyor. Aktarılan bilgilere göre iPhone 17’nin en düşük fiyatının 80 bin lira arasında olması beklenirken en yüksek ise 150 bin liradan satılması öngörülüyor.