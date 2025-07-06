iPhone 17 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 17 Pro ve Pro Max fiyatı ne kadar olacak?

Özellikle her yıl çıkardığı farklı model ve tasarımlarıyla teknoloji dünyasının vazgeçilmezi olan Apple, iPhone 17’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Amerika’da lansmanı yapılacak ve satışa çıkacak iPhone 17 şimdiden tasarımıyla çok konuşulmaya başlandı. Yeni tasarım çizgileri ve daha ince çerçevelerle dikkat çeken yeni modelde gelişmiş kamera sistemi, yapay zeka desteği ve uzun pil ömrü gibi yenilikler yer alacak. Peki iPhone 17 ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar? işte, yeni modele ilişkin sızdırılan son bilgiler…

iPhone 17 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 17 Pro ve Pro Max fiyatı ne kadar olacak? - 1

iPhone 17 için heyecanlı geri sayım başladı. Yeni modelin lansman tarihi, teknik özellikleri, tasarımı, pil kapasitesi, kamera özellikleri ve diğer birçok detay sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. iPhone 17 satışa sunulduktan sonra ön sipariş süreci başlayacak ve ardından resmi satışlar yapılacak. Akıllı cep telefonunun bir önceki modele göre önemli değişiklikler içermesi teknoloji dünyasını heyecanlandırdı. Ekran yeniliği olarak da bilinen ProMotion teknoloji yeni çıkacak modellerin tamamında yer alması bekleniyor. Peki iPhone 17 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

iPhone 17 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 17 Pro ve Pro Max fiyatı ne kadar olacak? - 2

İPHONE 17 NE ZAMAN TÜRKİYE’DE SATIŞA ÇIKACAK?

Apple tarafından gelenekselleşen lansmanın bu yıl yine benzer şekilde Eylül ayında yapılması bekleniyor. Global lansmanın Eylül ayında düzenlemesi durumunda önce ön sipariş süreci başlayacak ve sonra resmi satışlar yapılacak. Beklenildiği gibi tanıtımın Eylül ayında yapılması durumunda en geç Eylül ayı sonu veya Ekim başında iPhone 17’nin Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

iPhone 17 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 17 Pro ve Pro Max fiyatı ne kadar olacak? - 3

iPHONE 17 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Apple güncel olarak Türkiye’de son çıkan iPhone 16’yı 69 bin 99 liradan satışa sunarken Pro Max modeli ise 1 TB ise 131 bin 999 liradan satılıyor. Aktarılan bilgilere göre iPhone 17’nin en düşük fiyatının 80 bin lira arasında olması beklenirken en yüksek ise 150 bin liradan satılması öngörülüyor. 

iPhone 17 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 17 Pro ve Pro Max fiyatı ne kadar olacak? - 4

İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ 

Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde

Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı

Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği

Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı

Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.

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