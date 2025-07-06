iPhone 17 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 17 Pro ve Pro Max fiyatı ne kadar olacak?
Özellikle her yıl çıkardığı farklı model ve tasarımlarıyla teknoloji dünyasının vazgeçilmezi olan Apple, iPhone 17’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Amerika’da lansmanı yapılacak ve satışa çıkacak iPhone 17 şimdiden tasarımıyla çok konuşulmaya başlandı. Yeni tasarım çizgileri ve daha ince çerçevelerle dikkat çeken yeni modelde gelişmiş kamera sistemi, yapay zeka desteği ve uzun pil ömrü gibi yenilikler yer alacak. Peki iPhone 17 ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar? işte, yeni modele ilişkin sızdırılan son bilgiler…
iPhone 17 için heyecanlı geri sayım başladı. Yeni modelin lansman tarihi, teknik özellikleri, tasarımı, pil kapasitesi, kamera özellikleri ve diğer birçok detay sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. iPhone 17 satışa sunulduktan sonra ön sipariş süreci başlayacak ve ardından resmi satışlar yapılacak. Akıllı cep telefonunun bir önceki modele göre önemli değişiklikler içermesi teknoloji dünyasını heyecanlandırdı. Ekran yeniliği olarak da bilinen ProMotion teknoloji yeni çıkacak modellerin tamamında yer alması bekleniyor. Peki iPhone 17 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?