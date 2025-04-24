iPhone deprem uyarısı var mı? iOS deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

iOS işletim sistemine uygun deprem uyarı sistemi, kullanıcıların gündeminde. Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde sık sık şiddetli sarsıntılar meydana geliyor. Android ve iOS telefon kullananlar ise deprem uyarı bildirimi ile hızlı reaksiyon almak istiyor. Peki, iPhone deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Adım adım iPhone deprem uyarı bildirimi açma...

iPhone deprem uyarısı var mı? iOS deprem uyarı sistemi nasıl açılır? - 1

Deprem uyarı sistemi, depreme saniyeler kala kullanıcıyı uyararak depreme karşı hızlı davranmasını sağlayabiliyor. 23 Nisan'da İstanbul ve çevresinde meydana gelen depremde Android kullanıcıları deprem uyarısı aldıklarını bildirdi. iOS deprem uyarı sistemi var mı, nasıl aktiflenir?

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iPhone deprem uyarısı var mı? iOS deprem uyarı sistemi nasıl açılır? - 2

İPHONE DEPREM UYARI SİSTEMİ VAR MI, NASIL AÇILIR?

iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarda da deprem uyarı sistemi bulunuyor. Özelliğin aktiflenmesi için kullanıcılar şu adımı izlemeli:

- Ayarlara gidin
- Bildirimler seçeneğini tercih edin
- En altta Acil Durum Bildirimi sekmesi altında ''Hayati Uyarı Bildirimi'' aktiflenir.

iPhone deprem uyarısı var mı? iOS deprem uyarı sistemi nasıl açılır? - 3

Apple Watch sahibi olanlar da deprem uyarı bildirimi alabilir. Bir uyarı sistemi iPhone için açıldığında bu uyarı Apple Watch için de açılmış olur.

Bir uyarı geldiğinde alarma benzer bir ses işitilir. Aktiflemek veya kapatmak için ayarlara gitmek yeterlidir.

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