iPhone deprem uyarısı var mı? iOS deprem uyarı sistemi nasıl açılır?
iOS işletim sistemine uygun deprem uyarı sistemi, kullanıcıların gündeminde. Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde sık sık şiddetli sarsıntılar meydana geliyor. Android ve iOS telefon kullananlar ise deprem uyarı bildirimi ile hızlı reaksiyon almak istiyor. Peki, iPhone deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Adım adım iPhone deprem uyarı bildirimi açma...
Deprem uyarı sistemi, depreme saniyeler kala kullanıcıyı uyararak depreme karşı hızlı davranmasını sağlayabiliyor. 23 Nisan'da İstanbul ve çevresinde meydana gelen depremde Android kullanıcıları deprem uyarısı aldıklarını bildirdi. iOS deprem uyarı sistemi var mı, nasıl aktiflenir?