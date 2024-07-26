İple boğularak öldürülen Saliha Gizem'in katillerine ağırlaştırılmış müebbet talebi

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından iple boğularak öldürülen Saliha Gizem Yıldızhan'ın katilleri için iddianame hazırlandı.

İddianamede, sanıklar Fırat Yıldızhan ve Yağız Yıldızhan'ın ifadelerine yer verildi. Fırat Yıldızhan, ifadesinde, "Olay günü Saliha'yı evliliğimizle ilgili görüşmek ve kimliğini vermek için aradım. Arkadaşıma ait araçla kardeşim Yağız ile birlikte Lapseki ilçesine geldik. Araç içerisinde eşimle tartışmaya başladık. Bir anlık öfke ile yanında bulunan balya ipini eşimin boğazına doladım ve sıkmaya başladım. Eşim bir süre sonra hareketsiz kaldı. Araba ile Lapseki'de biraz gezdikten sonra Biga ilçesine geldik. Kardeşim Yağız ile birlikte eşimi Çavuşköy yakınlarında su kanalına koyduk ve üzerini toprak, molozlarla kapattı." dedi.