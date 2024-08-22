İplere dizilmeye başlandı! Turistlerin ilgisini çekiyor



Ukrayna'dan tatil için gelen Elena Nesterenko, "Dinlenmek için buraya uğradık. Kurutulmak üzere asılan biberler, çok güzel kokuyor ve iştah kabartıyor. Ayrıca çok da güzel görünüyorlar. Bu özgün bir şey, elle yapıldığını ilk defa gördüm. Harika fotoğraflarını çektim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu alışılmadık bir şey. Böylesini ilk kez gördüm" dedi.