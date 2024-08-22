İplere dizilmeye başlandı! Turistlerin ilgisini çekiyor
Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tescilli coğrafi işarete sahip Kale biberlerinin hasadı yapılıp, yıkandıktan sonra kurutulmak için iplere dizilmeye başlandı. Tat, koku ve aromasıyla dikkat çeken Kale biberi kuruması için asıldığı askılarda güzel görüntüler oluştururken, turistlerin de ilgisini çekiyor.
Kale ilçesinde yetiştirilen ve TSE tarafından 2008 yılında tescil ederek coğrafi işaret verilen Kale biberleri kurutulmaya başlandı.