İpsala sınır kapısında 3 kilometre alışveriş kuyruğu

Edirne'ye ucuz alışveriş için gelen Yunanistan vatandaşları, ülkelerine geri dönüşte İpsala sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.

Haberler - İHA 10.04.2022 - 11:49

İpsala sınır kapısında 3 kilometre alışveriş kuyruğu - 1

vatandaşları, giyim ve market ihtiyaçlarını daha ucuz fiyata almak için hafta sonu ’nin Keşan ilçesine akın etmeye başladı.

İpsala sınır kapısında 3 kilometre alışveriş kuyruğu - 2

3 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Keşan’da kurulan pazara alışveriş yapabilmek için sabah saatlerinde otomobilleriyle gelen Yunanistan vatandaşları, dönüşte İpsala sınır kapısında geri dönüşte yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İpsala sınır kapısında 3 kilometre alışveriş kuyruğu - 3

"GÜNLÜK ALIŞVERİŞE GELİYORUZ"

Yunanistan'ın Gümülcine kentinden alışveriş yapmak için 'ye gelen Halit Abdurrahman, "Sabah Keşan'a alışverişe geldik şimdi dönüyoruz. Sınır kapısına geleli bir saatten fazla oldu, 3 saatte ancak geçeriz. Günlük alışverişe geliyoruz" dedi.

İpsala sınır kapısında 3 kilometre alışveriş kuyruğu - 4

Gümülcine’den Edirne'nin Keşan ilçesine alışveriş yapmak için gelen Nedim Salih, yaklaşık bir saattir beklediklerini belirterek, "Bu kuyruk ne zaman biter. Bu Ramazan gününde burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İpsala sınır kapısında 3 kilometre alışveriş kuyruğu - 5
İpsala sınır kapısında 3 kilometre alışveriş kuyruğu - 6

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