İptal edilen uçuşlar 5-7 Şubat 2025: THY, Pegasus, Ajet'te kar yağışı nedeniyle iptal olan uçuş seferleri

İptal edilen uçuşlar listesi, 5-7 Şubat tarihli uçak bileti olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yurt genelinde meydana gelen yoğun kar yağışının ardından birçok firma uçuş seferlerini iptal etmeye başladı. Türkiye Hava Yolları (THY), Pegasus, Ajet gibi firmalar bazı uçuş seferlerini iptal etti. Peki, 5-7 şubat tarihli iptal edilen uçuşlar neler? İşte THY, Pegasus, Ajet'te kar yağışı nedeniyle iptal olan uçuş seferleri.

İptal edilen uçuşlar 5-7 Şubat 2025: THY, Pegasus, Ajet'te kar yağışı nedeniyle iptal olan uçuş seferleri - 1

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı yapıldı. Toplantı sonrasında ise bazı uçuş seferleri iptal edildi. Peki, 5-7 şubat tarihli iptal edilen uçuşlar neler? İşte THY, Pegasus, Ajet'te kar yağışı nedeniyle iptal olan uçuş seferleri.

TÜRKİYE HABERLERİ

İptal edilen uçuşlar 5-7 Şubat 2025: THY, Pegasus, Ajet'te kar yağışı nedeniyle iptal olan uçuş seferleri - 2

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklamasında;

"İstanbul’da 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında beklenen kar yağışları ve buzlanma riskine karşılık İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemler alınmıştır." ifadelerini kullandı.

İptal edilen uçuşlar 5-7 Şubat 2025: THY, Pegasus, Ajet'te kar yağışı nedeniyle iptal olan uçuş seferleri - 3

5-7 ŞUBAT İPTAL OLAN UÇUŞ SEFERLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte THY, Pegasus ve Ajet'te iptal edilen uçuşlar duyuruldu. Açıklamada;

İstanbul Havalimanında;

Türk Hava Yolları’nın; 05 Şubat 2025 Çarşamba günü için % 5’e kadar (yaklaşık 50 sefer), 06 Şubat Perşembe günü için ise %10’a kadar (yaklaşık 100 sefer) uçuş iptaline karar verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanında:

05 Şubat 2025 Çarşamba günü için %10 sefer iptalinin yeterli olduğu, 06 Şubat 2025 Perşembe günü için %10 iptal oranına ilave olarak %20 sefer iptali daha yapılmasına, 07 Şubat 2025 Cuma günü için ise %10 sefer iptali yapılmasına karar verilmiştir.

Anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre bu sayılar kesinlik kazanacaktır.

İptal edilen uçuşlar 5-7 Şubat 2025: THY, Pegasus, Ajet'te kar yağışı nedeniyle iptal olan uçuş seferleri - 4

Ajet’in Çarşamba günü 21, Perşembe günü 61 ve Cuma günü 22 seferi iptal edildi.

İptal edilen uçuşlar 5-7 Şubat 2025: THY, Pegasus, Ajet'te kar yağışı nedeniyle iptal olan uçuş seferleri - 5

Pegasus’un ise Çarşamba günü 43, Perşembe günü 123 ve Cuma günü 44 seferi iptal edildi.

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