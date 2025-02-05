İptal edilen uçuşlar 5-7 Şubat 2025: THY, Pegasus, Ajet'te kar yağışı nedeniyle iptal olan uçuş seferleri

5-7 ŞUBAT İPTAL OLAN UÇUŞ SEFERLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte THY, Pegasus ve Ajet'te iptal edilen uçuşlar duyuruldu. Açıklamada;



İstanbul Havalimanında;



Türk Hava Yolları’nın; 05 Şubat 2025 Çarşamba günü için % 5’e kadar (yaklaşık 50 sefer), 06 Şubat Perşembe günü için ise %10’a kadar (yaklaşık 100 sefer) uçuş iptaline karar verildi.



Sabiha Gökçen Havalimanında:



05 Şubat 2025 Çarşamba günü için %10 sefer iptalinin yeterli olduğu, 06 Şubat 2025 Perşembe günü için %10 iptal oranına ilave olarak %20 sefer iptali daha yapılmasına, 07 Şubat 2025 Cuma günü için ise %10 sefer iptali yapılmasına karar verilmiştir.



Anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre bu sayılar kesinlik kazanacaktır.