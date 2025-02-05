İptal edilen uçuşlar 5-7 Şubat 2025: THY, Pegasus, Ajet'te kar yağışı nedeniyle iptal olan uçuş seferleri
İptal edilen uçuşlar listesi, 5-7 Şubat tarihli uçak bileti olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yurt genelinde meydana gelen yoğun kar yağışının ardından birçok firma uçuş seferlerini iptal etmeye başladı. Türkiye Hava Yolları (THY), Pegasus, Ajet gibi firmalar bazı uçuş seferlerini iptal etti. Peki, 5-7 şubat tarihli iptal edilen uçuşlar neler? İşte THY, Pegasus, Ajet'te kar yağışı nedeniyle iptal olan uçuş seferleri.
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı yapıldı. Toplantı sonrasında ise bazı uçuş seferleri iptal edildi. Peki, 5-7 şubat tarihli iptal edilen uçuşlar neler? İşte THY, Pegasus, Ajet'te kar yağışı nedeniyle iptal olan uçuş seferleri.