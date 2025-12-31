İptal olan uçuşlar listesi 31 Aralık: 133 uçuş iptal edildi (THY, Pegasus ve AJet iptal olan uçak seferleri)
31.12.2025 09:01
Son Güncelleme: 31.12.2025 09:05
31 Aralık'ta yılbaşı tatili için yola çıkmaya hazırlanan on binlerce yolcuya, olumsuz hava şartları nedeniyle kötü haber geldi. Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, fırtına ve olumsuz hava koşulları, hava ulaşımında büyük aksamalara neden oldu. 31 Aralık Çarşamba günü (bugün) İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen başta olmak üzere birçok havalimanında THY, Pegasus ve AJet seferlerinde peş peşe iptal olan uçuşlar açıklandı. Peki, hangi uçuşlar iptal edildi? İşte havayolu şirketlerinden gelen son dakika açıklamaları ve iptal olan uçuşları sorgulama ekranı.
İptal olan uçuşlar listesi, Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle havayolu firmaları tarafından yapılmaya başladı. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet tarafından toplamda 133 seferin iptal edildiğini duyurdu. Peki, hangi uçuşlar iptal edildi? İşte 31 Aralık THY, Pegasus ve AJet iptal olan uçak seferleri.
THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR
Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.
Üstün paylaşımında, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
PEGASUS İPTAL OLAN UÇUŞLAR
Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle doğu ve güneydoğudaki bazı illere planlanan 30 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Şirketin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli bazı seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için http://flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
AJET İPTAL OLAN UÇUŞLAR
AJet, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 42 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir." ifadelerini kullandı.