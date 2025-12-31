İptal olan uçuşlar listesi 31 Aralık: 133 uçuş iptal edildi (THY, Pegasus ve AJet iptal olan uçak seferleri)

31 Aralık'ta yılbaşı tatili için yola çıkmaya hazırlanan on binlerce yolcuya, olumsuz hava şartları nedeniyle kötü haber geldi. Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, fırtına ve olumsuz hava koşulları, hava ulaşımında büyük aksamalara neden oldu. 31 Aralık Çarşamba günü (bugün) İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen başta olmak üzere birçok havalimanında THY, Pegasus ve AJet seferlerinde peş peşe iptal olan uçuşlar açıklandı. Peki, hangi uçuşlar iptal edildi? İşte havayolu şirketlerinden gelen son dakika açıklamaları ve iptal olan uçuşları sorgulama ekranı.