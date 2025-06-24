İptal uçak seferleri: THY, AJet, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, hangi uçuşlar iptal edildi?
Türk Hava Yolları, Pegasus ve Ajet gibi hava yolu şirketleri, Körfez bölgesinde yaşanan son olayların ardından bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini bildirdi. O bölgedeki ülkelere uçak bileti bulunan yolcular ise hangi seferlerin iptal edildiğini araştırıyor. İşte, iptal edilen uçuşlar...
Uçak seferlerinin son durumu, İran ve İsrail arasında süren çatışmalar ardından gündeme geldi. THY, Anadolu Jet ve Pegasus hava yolu firmaları peş peşe iptal edilen uçuşları duyurdu. Seyahate çıkacak yolcular ise ''Hangi uçuşlar iptal edildi?'' sorusuna yanıt arıyor.