İptal uçak seferleri: THY, AJet, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, hangi uçuşlar iptal edildi?

Türk Hava Yolları, Pegasus ve Ajet gibi hava yolu şirketleri, Körfez bölgesinde yaşanan son olayların ardından bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini bildirdi. O bölgedeki ülkelere uçak bileti bulunan yolcular ise hangi seferlerin iptal edildiğini araştırıyor. İşte, iptal edilen uçuşlar...

İptal uçak seferleri: THY, AJet, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, hangi uçuşlar iptal edildi? - 1

Uçak seferlerinin son durumu, İran ve İsrail arasında süren çatışmalar ardından gündeme geldi. THY, Anadolu Jet ve Pegasus hava yolu firmaları peş peşe iptal edilen uçuşları duyurdu. Seyahate çıkacak yolcular ise ''Hangi uçuşlar iptal edildi?'' sorusuna yanıt arıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İptal uçak seferleri: THY, AJet, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, hangi uçuşlar iptal edildi? - 2

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, ''23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir.'' açıklamasında bulundu. Bölgede tırmanan gerilim nedeniyle seferlerin son durumu THY sorgulama sayfasından takip edilebilir.

THY İPTAL SEFERLER SORGULA

İptal uçak seferleri: THY, AJet, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, hangi uçuşlar iptal edildi? - 3

Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da ''bölgede yaşanan gelişmeler nedeni ile 23 Haziran’da yapılması planlanan Dubai, Dammam ve Sharjah seferlerimiz iptal edilmiştir.'' sözlerine yer vermişti. Bölgede devam eden gerilim nedeniyle uçak seferlerindeki son durumu Ajet uçuş sorgulama ekranından takip etmek gerekiyor.

AJET İPTAL UÇAK SEFERLERİ SORGULA

İptal uçak seferleri: THY, AJet, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, hangi uçuşlar iptal edildi? - 4

Pegasus'da Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat ve Karaçi seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu.

PEGASUS İPTAL SEFERLER SORGULAMA

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