İptal uçak seferleri: THY, AJet, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, hangi uçuşlar iptal edildi?

Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da ''bölgede yaşanan gelişmeler nedeni ile 23 Haziran’da yapılması planlanan Dubai, Dammam ve Sharjah seferlerimiz iptal edilmiştir.'' sözlerine yer vermişti. Bölgede devam eden gerilim nedeniyle uçak seferlerindeki son durumu Ajet uçuş sorgulama ekranından takip etmek gerekiyor.



AJET İPTAL UÇAK SEFERLERİ SORGULA