Irak ve Türkiye'den ortak "Kalkınma Yolu" Projesi

GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Kalkınma Yolu Projesinde gelinen son duruma ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Kalkınma yolundaki gerek demir yolu, gerekse de karayolu projeleri konusunda ciddi bir ilerleme kat ettiklerini bize aktardılar. Biz de yakından takip ediyoruz. Yıl içerisinde inşallah buranın finansmanı ve ihalesiyle ilgili gelişmeleri de önümüzdeki aylarda inşallah hep beraber görmüş olacağız.” ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’a yapacağı ziyareti sırasında da bazı kararların alınabileceğini karşılıklı olarak konuştuklarını aktaran Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:



“Kalkınma yolunun devamında da ülkemizde yapmamız gereken işleri bir Türkiye tarafı olarak onları hakkında kendilerine bilgi verdik. Biz de onları hızlıca yürütüyoruz. Özellikle bu Kızıldeniz'de olan malum hadiselerden dolayı Ümit Burnu’nu dolaşan gemi trafiğinin olduğunu biliyoruz. Bugün Ümit Burnu'ndan yaklaşık 45 gün ve Kızıldeniz'den yaklaşık 35 günde yapılan nakliyelerin kalkınma yolunu bitirdiğimizde sadece 25 günlük bir süre içerisinde yapılabileceğini biliyoruz. Onun da ne kadar kıymetli olduğunu farkındayız. Ve çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Heyetlerimiz, her iki ülkede de karşılıklı olarak yakın çalışmalarına devam ediyorlar. Ben Sayın Bakan'a ve heyetine ülkemize yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum.”