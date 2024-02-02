Irak ve Türkiye'den ortak "Kalkınma Yolu" Projesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşını başkent Ankara'da ağırladı. Görüşmede kalkınma projesi ile ilgili çok önemli kararlar alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi.
Bakan Uraloğlu ve Iraklı mevkidaşı Rezzak Muheybes es-Sadavi ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Uraloğlu, görüşmede bölgesel konuları ve Irak ile yapılacak iş birliği konularını ele aldıklarını belirterek, “En önemli konumuz kalkınma yolu koridoru. Onunla ilgili geldiğimiz noktanın neler olduğunu karşılıklı heyetler arasında ve ikili görüşmede karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bir toplantı yapmış bulunuyoruz.” dedi.