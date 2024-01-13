Irak'ın kuzeyine hava harekatı; 29 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 29 hedefin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine 13 Ocak 2024 saat 00.30'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir" denildi.