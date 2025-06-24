İran-İsrail savaşında son durum: Savaş bitti mi, ateşkes oldu mu?
İran ve İsrail arasında 12 gündür devam eden saldırılarda yeni gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çağrısına İran ve İsrail karşılık verdi ve ateşkese uyacaklarını belirttiler. Dünya gündeminin yakından takip ettiği ve bölgeyi de etkileyen İran-İsrail savaşında son durum nedir? İran ve İsrail arasındaki savaş bitti mi, ateşkes oldu mu?
Son dakika savaş haberleri, İran ve İsrail arasında süren çatışmalar nedeniyle gündemde. Önceki gün İran'ın Katar'daki üsse saldırdığı haberleri öne çıkmıştı. Savaşın 12. gününde Trump'ın da ateşkes çağrısı ile yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Öte yandan Irak'taki üslere de İran tarafından saldırı düzenlendiği açıklamaları yapıldı. Peki, savaşta son durum nedir, ateşkes oldu mu?