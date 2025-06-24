İran-İsrail savaşında son durum: Savaş bitti mi, ateşkes oldu mu?

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesi ile Tahran'daki hedeflere yönelik vur emri verildiğini duyurdu. Ancak İran basını İsrail'e herhangi bir füze fırlatılmadığını açıkladı.



İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi de iddiaları yalanladı ve bir saldırı durumunda kararlılıkla yanıt vereceklerini bildirdi.

Trump, Katar emiri ile İran ve İsrail arasındaki ateşkes için görüştü.

İki ülkede de pek çok kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.