İran-İsrail savaşında son durum: Savaş bitti mi, ateşkes oldu mu?

İran ve İsrail arasında 12 gündür devam eden saldırılarda yeni gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çağrısına İran ve İsrail karşılık verdi ve ateşkese uyacaklarını belirttiler. Dünya gündeminin yakından takip ettiği ve bölgeyi de etkileyen İran-İsrail savaşında son durum nedir? İran ve İsrail arasındaki savaş bitti mi, ateşkes oldu mu?

İran-İsrail savaşında son durum: Savaş bitti mi, ateşkes oldu mu? - 1

Son dakika savaş haberleri, İran ve İsrail arasında süren çatışmalar nedeniyle gündemde. Önceki gün İran'ın Katar'daki üsse saldırdığı haberleri öne çıkmıştı. Savaşın 12. gününde Trump'ın da ateşkes çağrısı ile yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Öte yandan Irak'taki üslere de İran tarafından saldırı düzenlendiği açıklamaları yapıldı. Peki, savaşta son durum nedir, ateşkes oldu mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

İran-İsrail savaşında son durum: Savaş bitti mi, ateşkes oldu mu? - 2

İRAN - İSRAİL SAVAŞINDA SON DURUM

İki ülke arasındaki çatışmalar 12 gündür aralıksız devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, ''sonsuza dek sürecek'' ifadeleri ile sosyal medya hesabından ateşkese dikkat çekmişti. Ancak ateşkesten hemen önce karşılıklı saldırılar devam etti ve İran'da bir nükleer bilim insanının ailesi ile beraber hayatını kaybettiği belirtildi.

24 Haziran gününün ilk saatlerinde İran ve İsrail'in ateşkesi kabul ettikleri açıklamaları geldi.

İran-İsrail savaşında son durum: Savaş bitti mi, ateşkes oldu mu? - 3

İRAN - İSRAİL SAVAŞINDA SON DURUM

Öte yandan İsrail Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ateşkesin ihlali durumunda güçlü karşılık verileceği bildirildi.

İlerleyen saatte İran'ın ateşkesi ihlal ettiği ve İsrail'e fırlatılan bir füze tespit edildiği İsrail ordusu tarafından öne sürüldü. Hemen peşine ülkede sirenlerin çaldığı ifade edildi.

İran'ın Irak'taki üslere saldırılar düzenlediği ve bunun cezasız kalmayacağı da Irak askeri sözcüsü tarafından açıklandı. İran, geçtiğimiz gün Katar'daki üslere de saldırı düzenlemişti.

İran-İsrail savaşında son durum: Savaş bitti mi, ateşkes oldu mu? - 4

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesi ile Tahran'daki hedeflere yönelik vur emri verildiğini duyurdu. Ancak İran basını İsrail'e herhangi bir füze fırlatılmadığını açıkladı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi de iddiaları yalanladı ve bir saldırı durumunda kararlılıkla yanıt vereceklerini bildirdi. 

Trump, Katar emiri ile İran ve İsrail arasındaki ateşkes için görüştü.

İki ülkede de pek çok kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. 

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