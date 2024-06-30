İran ve İsrail'den karşılıklı tehdit
Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in kuzeyine bir kez daha saldırı düzenledi. İsrail, saldırılara karşılık olarak Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu. İran, İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesi halinde 'yok edici bir savaşın başlayacağı' uyarısında bulundu. İsrail'den ise yanıt geçikmedi. Dışişleri bakanı Yisrael Katz “Yıkım tehdidinde bulunan bir rejim yok edilmeyi hak eder” dedi.
Lübnan Hizbullah'ı İsrail'i füzelerle hedef aldı. İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurarak karşılık verdi. Hizbullah ile İsrail arasındaki gerginlik sürüyor. Son olarak Hizbullah İsrail'in kuzeyine füzeler fırlattı.