İran ve İsrail'den karşılıklı tehdit

Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in kuzeyine bir kez daha saldırı düzenledi. İsrail, saldırılara karşılık olarak Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu. İran, İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesi halinde 'yok edici bir savaşın başlayacağı' uyarısında bulundu. İsrail'den ise yanıt geçikmedi. Dışişleri bakanı Yisrael Katz “Yıkım tehdidinde bulunan bir rejim yok edilmeyi hak eder” dedi.

İran ve İsrail'den karşılıklı tehdit - 1

Lübnan Hizbullah'ı İsrail'i füzelerle hedef aldı. İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurarak karşılık verdi. Hizbullah ile İsrail arasındaki gerginlik sürüyor. Son olarak Hizbullah İsrail'in kuzeyine füzeler fırlattı.

DÜNYA HABERLERİ

İran ve İsrail'den karşılıklı tehdit - 2

İsrail ordusu, bu saldırının ardından savaş uçaklarının Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine ateş ettiğini duyurdu. Hizbullah askeri altyapısının vurulma anlarının görüntüleri paylaşıldı.  Saldırıda bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğü açıklandı.

İran ve İsrail'den karşılıklı tehdit - 3

2 taraf arasında karşılık saldırılar sürerken İran'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesi halinde 'yok edici bir savaşın başlayacağı' uyarısında bulundu. Tüm Direniş Cephelerinin katılımı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğu bildirildi.

İran ve İsrail'den karşılıklı tehdit - 4

İSRAİL'DEN GÖZDAĞI

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz İrana cevabının açık olduğunu belirterek "Hizbullah ateşi kesmez ve Güney Lübnan'dan çekilmezse, güvenlik yeniden tesis edilinceye ve halk evlerine dönünceye kadar Hizbullah'a karşı tam güçle harekete geçeceğiz. Yıkımla tehdit eden bir rejim yok edilmeyi hak eder” dedi. 

İran ve İsrail'den karşılıklı tehdit - 5

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ülkenin kuzeyinde askerlerle bir araya geldi. Kuzeydeki askeri çatışmaya siyasi bir çözüm hazırlandığını söyledi. Ggallant "Savaş istemiyoruz ama buna hazırız." dedi.

İran ve İsrail'den karşılıklı tehdit - 6

İsrail, Gazze'ye saldırılarını da sürdürüyor Güneydeki Refah ve Han Yunus'un da aralarında olduğu bir çok kente, kara ve hava saldırıları düzenlendi. İsrail, Nusayrat ve Megazi Mülteci Kamplarına da saldırdı. Ölenler ve yaralananlar oldu.

İran ve İsrail'den karşılıklı tehdit - 7

Pentagon, Gazze’ye kurulan geçici limanın hava koşulları nedeniyle tekrar devre dışı kaldığını duyurdu. Limanın zarar görmemesi için sökülerek İsrail'in Aşdod Limanı'na alındığı açıklandı.

İran ve İsrail'den karşılıklı tehdit - 8

ABD'nin ise İsraille Hamas arasında ateşkese varılması amacıyla, daha önce sunulan ateşkes anlaşmasının bazı kısımları için yeni bir "ifade tarzı" önerdiği belirtildi.

ABD'nin Katar ve Mısır'lı arabuluculara, Hamas'a yeni öneriyi kabul ettirmeleri için baskı yaptığı öne sürüldü.

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