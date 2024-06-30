İran ve İsrail'den karşılıklı tehdit

İsrail, Gazze'ye saldırılarını da sürdürüyor Güneydeki Refah ve Han Yunus'un da aralarında olduğu bir çok kente, kara ve hava saldırıları düzenlendi. İsrail, Nusayrat ve Megazi Mülteci Kamplarına da saldırdı. Ölenler ve yaralananlar oldu.