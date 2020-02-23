İran'daki 5,9'luk deprem Van'ı vurdu: Başkale'de 9 kişi yaşamını yitirdi

İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5,9'luk deprem, Van'da yıkıma neden oldu. 4 köyde birçok kerpiç ev yıkıldı. Aralarında 4 çocuğun da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 50 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, enkaz altında kimse kalmadığını açıkladı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 23.02.2020 - 19:09 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 01:59

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınırda yer alan İran'ın Khoy şehrinde, yerin 5,22 kilometre derinliğinde, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.

Van Başkale'ye bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler'de hasar oluştu. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü.

CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırındaki depremde 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 50 yaralının bulunduğunu ve bunlardan ikisinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Koca, Türkiye-İran sınırında yaşanan depreme ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Depremin Van'ın Başkale ilçesini de etkilediğini belirten Koca, paylaşımında, "9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 50 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 2 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz." ifadelerine yer verdi. 


Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Koca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "An itibariyle enkaz altında kimse bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

AFAD'DAN UYARI

AFAD deprem çalışmaları için uyarılarda bulundu. 

AFAD'dan "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" uyarısı yapıldı.
AFAD açıklamasında "AFAD’dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir.

Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 adet aile tipi çadır olay bölgesine gönderilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İKİSİ DÖRTTEN BÜYÜK 24 ARTÇI

İran'ın Hoy şehri civarında meydana gelen ve Van'dan da hissedilen depremin ardından bölgede 2'si 4'ün üzerinde 24 artçı deprem yaşandı.

GÜRPINAR'DA DA HİSSEDİLDİ

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İran sınırına yakın olan ilçede can kaybının olmadığını söyledi. NTV'ye konuşan Tanış, ağır hasarlı bir binanın yıkımına başlandığını duyurdu.

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