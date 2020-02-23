İran'daki 5,9'luk deprem Van'ı vurdu: Başkale'de 9 kişi yaşamını yitirdi

NTV Haber - Anadolu Ajansı 23.02.2020 - 19:09 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 01:59
Van Başkale'ye bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler'de hasar oluştu. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Depremin Van'ın Başkale ilçesini de etkilediğini belirten Koca, paylaşımında, "9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 50 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 2 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz." ifadelerine yer verdi.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Koca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.
İran'ın Hoy şehri civarında meydana gelen ve Van'dan da hissedilen depremin ardından bölgede 2'si 4'ün üzerinde 24 artçı deprem yaşandı.