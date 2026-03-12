İran'dan Tel Aviv'e atılan füzenin enkazını NTV görüntüledi

İran, İsrail’e karşı yeni misillemeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu misillemeler, balistik ve hipersonik füzelerle yapılıyor.

İsrailli yetkililerden yapılan açıklamaya göre, İran'dan yollanan füzelerin yüzde 90'ı hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Ancak şehir merkezlerine isabet edenler de olduğu aktarıldı.

Şu ana kadar üç noktaya düşen füzeler nedeniyle 13 kişi hayatını kaybederken 2 binden fazla yaralı olduğu belirtiliyor.