İran'dan Türkiye'ye zorlu kaçış: Kaldıkları yurt bombalandı
İsrail-İran savaşı başladıktan sonra Tahran'da üniversite okuyan Türk öğrencilerin çoğu memleketlerine döndü. Ağrılı Muhammed Meral de İran'dan ayrılışını ve yaşadıklarını anlattı. Haber: Deniz Tüysüz
İsrail-İran savaşının başlamasının ardından kaldığı yurdu iki kere bombalanan Diş Hekimliği öğrencisi 19 yaşındaki Muhammed Meral, bir yıldır Tahran'da yaşıyordu.
Meral internet kısıtlaması olduğu için uzun bir süre ailesine de ulaşamadı ve Türkiye'ye dönmeye karar verdi.