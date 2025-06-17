İran'dan Türkiye'ye zorlu kaçış: Kaldıkları yurt bombalandı

İsrail-İran savaşı başladıktan sonra Tahran'da üniversite okuyan Türk öğrencilerin çoğu memleketlerine döndü. Ağrılı Muhammed Meral de İran'dan ayrılışını ve yaşadıklarını anlattı. Haber: Deniz Tüysüz

İran'dan Türkiye'ye zorlu kaçış: Kaldıkları yurt bombalandı - 1

İsrail-İran savaşının başlamasının ardından kaldığı yurdu iki kere bombalanan Diş Hekimliği öğrencisi 19 yaşındaki Muhammed Meral, bir yıldır Tahran'da yaşıyordu.

Meral internet kısıtlaması olduğu için uzun bir süre ailesine de ulaşamadı ve Türkiye'ye dönmeye karar verdi.

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İran'dan Türkiye'ye zorlu kaçış: Kaldıkları yurt bombalandı - 2

Her şeyin gece yarısı başladığını ifade eden Meral, "Çok ciddi bir ses geldi." dedi ve arkadaşının "Savaş başladı." sözleriyle yaşadığı korkuyu anlattı.

"Gece yarısı yaklaşık saat 11.00-12.00 gibi çok ciddi füze sesleri geliyor. Dronelar üstümüzde uçuyor." diye konuşan Meral, "Sonra benim bir arkadaşım vardı. 'Acilen bir güvenli bir yere gitmemiz lazım.' dedi. Ancak gidecek bir yer yok. Şimdi parka gitsek, İsrail korkutmak için parkları da vuruyor. Sokakta dursak sokağı da bombalıyor. Yurdun içerisine girsek yani orayı da bombalıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık." dedi.

İran'dan Türkiye'ye zorlu kaçış: Kaldıkları yurt bombalandı - 3

Otobüs terminallerinde bütün biletlerin dolu olduğunu dile getiren Meral, "Taksi durağına gittim. Bana çok fahiş bir fiyat söylediler. Bindik Tebriz'e gittik. Arkadaşlar Van sınırından geçti. Ben de Ağrı Gürbulak Sınırı'na gittim." diye konuştu.

Muhammed Meral sınırda da 5-6 saat bekledikten sonra Ağrı'daki evine ulaştı.

İran'dan Türkiye'ye zorlu kaçış: Kaldıkları yurt bombalandı - 4

Meral, okula dönmek için savaşın bitmesini bekliyor.

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