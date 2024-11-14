İranlı 3 kardeşin ölümünde dram: Cesetler çürümüş, borsada para kaybetmişler
Antalya'da yakınlarının ulaşamadığı 3 İranlı kardeş dün ölü bulundu. Kardeşlerin kiraladığı dairede yapılan incelemede evin pencerelerinin koli bandıyla kapatılıp tepside kömür yakıldığı belirlendi. Odada ise kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini anlattıkları Farsça yazılan not ele geçirildi. Kardeşlerin İran'da 3 ablası olduğu öğrenilirken cenazelerin morgdan alınmayacağı da belirtildi.
İzmir'den sonra bir facia haberi de Antalya'dan geldi. İran uyruklu 3 kardeş yaşadıkları evde ölü bulundu.