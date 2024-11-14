İranlı 3 kardeşin ölümünde dram: Cesetler çürümüş, borsada para kaybetmişler

Antalya'da yakınlarının ulaşamadığı 3 İranlı kardeş dün ölü bulundu. Kardeşlerin kiraladığı dairede yapılan incelemede evin pencerelerinin koli bandıyla kapatılıp tepside kömür yakıldığı belirlendi. Odada ise kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini anlattıkları Farsça yazılan not ele geçirildi. Kardeşlerin İran'da 3 ablası olduğu öğrenilirken cenazelerin morgdan alınmayacağı da belirtildi.

İranlı 3 kardeşin ölümünde dram: Cesetler çürümüş, borsada para kaybetmişler - 1

İzmir'den sonra bir facia haberi de Antalya'dan geldi. İran uyruklu 3 kardeş yaşadıkları evde ölü bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İranlı 3 kardeşin ölümünde dram: Cesetler çürümüş, borsada para kaybetmişler - 2

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

İranlı 3 kardeşin ölümünde dram: Cesetler çürümüş, borsada para kaybetmişler - 3

İran'da yaşayan Mohammedreza Yasovalian, Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian kardeşler, çalışıp borçlarını kapatabilmek için Antalya'ya geldi.

İranlı 3 kardeşin ölümünde dram: Cesetler çürümüş, borsada para kaybetmişler - 4

Güzeloba Mahallesi'ndeki bir sitede 8 katlı apartmanın en üst katındaki daireyi eşyalı olarak kiralayan 3 kardeş, borsadan da yatırım yaptı.

İranlı 3 kardeşin ölümünde dram: Cesetler çürümüş, borsada para kaybetmişler - 5

1 KASIM'DAN BERİ HABER YOKTU

İran'daki aileleriyle son olarak 28 Ekim'de görüşen Yasovalian kardeşlere, yakınları 1 Kasım'dan sonra ulaşamadı.

13 gün 3 kardeşe ulaşamayan yakınları, Antalya'da yaşayan yakınları Emrullah Esedi'den yardım istedi.

İranlı 3 kardeşin ölümünde dram: Cesetler çürümüş, borsada para kaybetmişler - 6

Yardım talebi üzerine Esedi önce eve gidip Yasovalian kardeşlerin yaşadığı dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca Esedi polis merkezine giderek durumu anlattı.

İranlı 3 kardeşin ölümünde dram: Cesetler çürümüş, borsada para kaybetmişler - 7

POLİSE DAİREYE GİRİNCE ŞOK OLDU

Adrese gelen polis ekipleri, ev sahibinin kapıyı açmasıyla korkunç manzara ile karşılaştı. Eve giren ekipler, Yasovalian kardeşleri aynı oda içerisinde kapı altlarına havlu yerleştirilmiş ve camlar bantlanmış, odanın ortasında yanmış kömür düzeneği ile birlikte buldu.

İranlı 3 kardeşin ölümünde dram: Cesetler çürümüş, borsada para kaybetmişler - 8

Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İranlı 3 kardeşin ölümünde dram: Cesetler çürümüş, borsada para kaybetmişler - 9

ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTMUŞ

Olayın yaşandığı eve gelen ekipler çürümeye yüz tutmuş cesetlerin bulunduğu daireye girerken maske ve koruyucu kıyafetler giydi.

İranlı 3 kardeşin ölümünde dram: Cesetler çürümüş, borsada para kaybetmişler - 10

BORSA PARA KAYBETMİŞLER

Evde yapılan incelemede, kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini anlattıkları Farsça not bulundu.

Diğer yandan olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, ev içerisinde incelemede bulundu. Çevrede yaşayan diğer kişiler meraklı gözlerle olayı izlerken, kimileri ise cep telefonları ile kayıt aldı.

İranlı 3 kardeşin ölümünde dram: Cesetler çürümüş, borsada para kaybetmişler - 11

"KİMSELERİ YOK"

3 kardeşi son olarak 18 Ekim'de gördüğünü söyleyen Emrullah Esedi, “3 kardeşi de tanıyorum. Aile dostu gibiyiz. Saat 09.00'da anneleri beni aradı. Çocuklarına ulaşamadığını söyledi. Onlara ulaşmamı istedi. Ben de gittim kapılarını çaldım. Kapıyı kimse açmadı. 112'ye ihbarda bulundum. Sonra polis ekipleri geldi. Eve girdiklerinde öldüklerini söylediler. Ben içeri girmedim ama çok kötü koku geliyordu. Onlarla en son 18 Ekim'de görüşmüştüm. Burada kimseleri yok. Biz görüşüyorduk. Daha önce de çok aradım ama ulaşamadım" dedi.

İranlı 3 kardeşin ölümünde dram: Cesetler çürümüş, borsada para kaybetmişler - 12

İNTİHAR MI?

İntihar ettikleri değerlendirilen Yasovalian kardeşlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken kardeşlerin cenazeleri ise morgdan alınmadı. 

Cenazelerle ilgili İran'daki yakınlarına bilgi verilirken 3 ablanın da cenazeyi almaya gelmeyecekleri öğrenildi. 

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