İranlı suikast timinin İstanbul'da keşif görüntüleri

İranlı suikast timinin İstanbul'daki keşif görüntüleri bulundu. İsrailli turistlerin kaldığı otelleri tek tek araştırmaya başlayan şüpheliler, sahte pasaportlar kullanarak Türkiye'ye girdi.

Haberler - DHA 02.08.2022 - 16:37

İranlı suikast timinin İstanbul'da keşif görüntüleri - 1

İstanbul'da, vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İranlı suikast timinin keşif görüntüleri ortaya çıktı.

İranlı suikast timinin İstanbul'da keşif görüntüleri - 2

Önce İran deniz kuvvetlerinde bir dönem asker olan Jamal G. ve Majid N. Beyoğlu'nda İsrailli turistlerin kaldığı otelleri tek tek araştırmaya başladı.

İranlı suikast timinin İstanbul'da keşif görüntüleri - 3

Ardından diğer şüpheliler sahte pasaportlar kullanarak 'ye girdi.

İranlı suikast timinin İstanbul'da keşif görüntüleri - 4

Suikastçılar Beyoğlu, Fatih ve Beylikdüzü'nde otel ve günlük kiralık evlerde kaldı.

İranlı suikast timinin İstanbul'da keşif görüntüleri - 5

İranlı suikastçılar keşif için motosiklet de aldı.

Şüpheliler bunda da yakalanmamak için hayli hassas davrandı.

İranlı suikast timinin İstanbul'da keşif görüntüleri - 6

Motosiklet için pazarlık yapan da gidip alan da keşif yapmak için kullanan da farklı isimlerdi.

İranlı suikast timinin İstanbul'da keşif görüntüleri - 7

İsrailli turistler İranlı suikast timi tarafından tek tek takip edildi.

İranlı suikast timinin İstanbul'da keşif görüntüleri - 8

Suikast timi İsrailli turistlerin fotoğraf ve videoları çekti.

İranlı suikast timinin İstanbul'da keşif görüntüleri - 9

Suikastçılar, susturucu takılı silahlarla kaldıkları otel odaları ya da günlük kiralık dairelerde atış talimleri yaptı.

İranlı suikast timinin İstanbul'da keşif görüntüleri - 10

Bu anların videolarını da birbirlerine gönderdi.

İranlı suikast timinin İstanbul'da keşif görüntüleri - 11

Şüpheliler daha sonra Beyoğlu'nda buluştu.

Silah Majid N. tarafından Jamal G.'ye verildi. Jamal G. İsrailli hedeflerinin bulunduğu otel odasına yakın bir oda kiraladı.

İranlı suikast timinin İstanbul'da keşif görüntüleri - 12

Sahte pasaportla kiralanan oda da susturucu takılı tabanca ile iki el deneme atışı bile yaptı. Suikast timi dikkat çekmemek için tüm keşiflerde ayrı ayrı yürüdü. 

İstanbul'da 10 kişilik suikast timi yapılan operasyonlarla yakalanmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER