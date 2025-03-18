İranlı turistler Nevruz'da Van'a akın edecek
14 günlük Nevruz tatilllerini geçirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistlerin yerel ekonomiyi canlandıracağı öngörülüyor. Geçen sene 720 bin İranlı'nın kente giriş yaptığı ifade edilirken bu yılki Nevruz tatilinde kente 60 bin İranlı turist bekleniyor.
Van'da "Alışveriş Günleri Festivali" başladı.
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festival için, 14 günlük Nevruz Bayramı tatillerini geçirmek amacıyla İranlı turistlerin kente gelişleri sürüyor.