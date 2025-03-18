İranlı turistler Nevruz'da Van'a akın edecek

"BU YIL BİR MİLYON TURİST BEKLİYORUZ"

Bu yıl alışveriş festivalinin 8'incisini düzenlediklerini söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “İran'ın en uzun tatili olan nevruz tatilinde komşu kent olmamız hasebiyle oradaki turizm hareketliliğini geliştirmek için 2015'te bir proje geliştirmiştik. O günden bu yana Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest) başarılı bir şekilde devam ediyor." dedi.

2024 yılı rakamları İran'daki ekonomik duruma bağlı olarak bu yıl revize edildiğini belirten Takva, "Bu yıl 1 milyon turistin yıl boyunca şehrimizi ziyaret etmelerini ya da Kapıköy'de giriş yapmalarını bekliyoruz." diye konuştu.