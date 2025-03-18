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İranlı turistler Nevruz'da Van'a akın edecek

14 günlük Nevruz tatilllerini geçirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistlerin yerel ekonomiyi canlandıracağı öngörülüyor. Geçen sene 720 bin İranlı'nın kente giriş yaptığı ifade edilirken bu yılki Nevruz tatilinde kente 60 bin İranlı turist bekleniyor.

İranlı turistler Nevruz'da Van'a akın edecek - 1

Van'da "Alışveriş Günleri Festivali" başladı.

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festival için, 14 günlük Nevruz Bayramı tatillerini geçirmek amacıyla İranlı turistlerin kente gelişleri sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İranlı turistler Nevruz'da Van'a akın edecek - 2

21 gün sürecek festivalle turizm, yeme-içme, ulaşım, konaklama gibi birçok sektörün harekete geçirilmesi amaçlanıyor.

İranlı turistler, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın yanı sıra 9 Mart'ta başlatılan Tahran-Van arası trenle de kente gelmeyi sürdürüyor.

İranlı turistler Nevruz'da Van'a akın edecek - 3

"BU YIL BİR MİLYON TURİST BEKLİYORUZ"

Bu yıl alışveriş festivalinin 8'incisini düzenlediklerini söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “İran'ın en uzun tatili olan nevruz tatilinde komşu kent olmamız hasebiyle oradaki turizm hareketliliğini geliştirmek için 2015'te bir proje geliştirmiştik. O günden bu yana Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest) başarılı bir şekilde devam ediyor." dedi.

2024 yılı rakamları İran'daki ekonomik duruma bağlı olarak bu yıl revize edildiğini belirten Takva, "Bu yıl 1 milyon turistin yıl boyunca şehrimizi ziyaret etmelerini ya da Kapıköy'de giriş yapmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

İranlı turistler Nevruz'da Van'a akın edecek - 4

Bu yıl mart atında 60 bin turistin gelmesini beklediklerini de sözlerine ekleyen Takva, "İran'ın para birimi riyalin bizim para karşısında değer kaybetmesi nedeniyle ister istemez alışveriş gücünü de azaltıyor." ifadelerini kullandı.

İranlı turistler Nevruz'da Van'a akın edecek - 5

TAHRAN-VAN ARASI TREN SEFERLERİYE TURİST SAYISI ARTACAK

Tahran-Van arası başlatılan tren seferleri ile birlikte bu yılki turist sayısının daha fazla olacağını da söyleyen Takva,"5 yıl önce tren seferleri vardı. Yeniden başladı. Van ve Tahran'dan haftanın iki günü bu seferler yapılıyor. İlk tren seferinde 200 yolcu gelmişti, bugün de 208 yolcu geldi. Bununda iki ülke arasındaki turizm faaliyetine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Trenle Van'a gelen turistler, alışveriş festivali ve nevruz tatillerini geçirmek için geldiklerini, burada alışveriş yaptıktan sonra ülkelerine döneceklerini, tren yolculuğunun da çok güzel geçtiğini dile getirdiler.

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