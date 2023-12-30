İranlı turistler yeni yıl için Van'a akın ediyor: Bir yılda 300 milyon dolarlık katkı
Yılbaşını Van'da geçirmek isteyen İranlı turistler, kente akın etmeye başladı. Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan, giriş yaptıktan sonra araçlarla kente gelip rezervasyon yaptırdıkları otellere yerleşen turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Otellerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, "Van'da kayıtlı otellerimizin günlük yatak kapasiteleri 12 bin, kayıtlı olmayanlarla birlikte 15 bini buluyor. 2022 yılında 434 bin turist giriş yapmıştı. Bu yıl 160 bin İranlı daha fazla ilimize geldi" dedi.
Van'a komşu İran'dan alışveriş yapmak için gelen turistlerin sayısı, her geçen artıyor. İranlı turistler, her yılbaşı olduğu gibi, bu yıl da eğlenmek için Van'ı tercih etti. İran'dan 3 günlük yeni yıl tatili için gelen turistler, günler öncesinden otellere rezervasyon yaptırdı. Yeni yıl öncesi otellerin rezervasyonları yüzde 100'e ulaşırken, İranlı turistler de Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan akın akın geldi.