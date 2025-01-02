İranlı kardeşlerin Antalya’daki sır ölümü: Cenazeleri günler sonra teslim alındı

KAPI VE PENCERELERİ KOLİ BANDIYLA KAPATMIŞLAR

Yapılan incelemede dairenin kapı ve pencerelerinin koli bandıyla kapatıldığı ve odanın ortasında tepsi içerisinde yanmış kömürler olduğu görülmüş, ayrıca odada Farsça yazılmış 9 sayfalık yazı bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cenazeler, otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen teslim alınmamıştı.