İranlı kardeşlerin Antalya’daki sır ölümü: Cenazeleri günler sonra teslim alındı
Antalya’da yaşadıkları dairenin kapı ve pencerelerini koli bandıyla kapattıktan sonra odanın ortasında tepsi içinde kömür yakıp yaşamlarına son veren üç İranlı kardeşin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Kasım ayı ortasında ölen üç kardeş, Antalya’da toprağa verilecek.
Antalya’da 13 Kasım 2024 günü bir apartman dairesinde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi teslim alındı.
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