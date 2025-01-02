İranlı kardeşlerin Antalya’daki sır ölümü: Cenazeleri günler sonra teslim alındı

Antalya’da yaşadıkları dairenin kapı ve pencerelerini koli bandıyla kapattıktan sonra odanın ortasında tepsi içinde kömür yakıp yaşamlarına son veren üç İranlı kardeşin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Kasım ayı ortasında ölen üç kardeş, Antalya’da toprağa verilecek.

İranlı kardeşlerin Antalya’daki sır ölümü: Cenazeleri günler sonra teslim alındı - 1

Antalya’da 13 Kasım 2024 günü bir apartman dairesinde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi teslim alındı.

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İranlı kardeşlerin Antalya’daki sır ölümü: Cenazeleri günler sonra teslim alındı - 2

Muratpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde tepside yakılan kömürden sızan gazdan zehirlenerek yaşamlarını yitiren Mohammedreza (34), Mohsen (26) ve Amirhossein Yasovalian’ın (23) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’na gelen yakınlarına teslim edildi.

Cenazelerin, Antalya’daki Kurşunlu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.
İranlı kardeşlerin Antalya’daki sır ölümü: Cenazeleri günler sonra teslim alındı - 3

NE OLMUŞTU?

Güzeloba Mahallesi’ndeki bir apartmanın sakinleri, 8’inci kattaki daireden koku gelmesi üzerine durumu 13 Kasım 2024’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmiş, sevk edilen ekipler İranlı 3 kardeşin evde cansız bedenlerini bulmuştu.

İranlı kardeşlerin Antalya’daki sır ölümü: Cenazeleri günler sonra teslim alındı - 4

KAPI VE PENCERELERİ KOLİ BANDIYLA KAPATMIŞLAR

Yapılan incelemede dairenin kapı ve pencerelerinin koli bandıyla kapatıldığı ve odanın ortasında tepsi içerisinde yanmış kömürler olduğu görülmüş, ayrıca odada Farsça yazılmış 9 sayfalık yazı bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cenazeler, otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen teslim alınmamıştı.
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