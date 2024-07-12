İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
Adana'da otomobiliyle kırmızı ışığa yakalanmamak için sarıda geçip, yaya yolunda çarptığı İrem Alper’in ölümüne, ablasının ise yaralanmasına neden olan sürücü Ramazan Kılınç, 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kılınç, yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Asri Mezarlık yakınlarında 30 Mart'ta, kırmızı ışığa yakalanmamak için hızla sarıda geçen Ramazan Kılınç (22) yönetimindeki otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan İrem Alper (22) ile ablası Gizem Alper'e (24) çarptı. İrem Alper hayatını kaybetti, ablası yaralandı.