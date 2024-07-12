İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye

Raporda, sanık sürücü Ramazan Kılınç'ın trafik lambalarına geldiğinde sarı ışığın kırmızıya döneceği sırada durmayarak iki kız kardeşe çarpması ve hızının kaza anında yüksek olması, ölen İrem ve yaralanan ablası Gizem Alper'in ise yaya yolundan geçmedikleri gerekçesiyle her iki tarafın asli kusurlu olduğu belirtildi.