Irmak taştı, otoyol şantiyesi sular altında kaldı

Antalya-Alanya otoyolu projesi kapsamında viyadük ve tünel çalışmalarının sürdüğü bölgede, ırmağın yükselen su seviyesi büyük bir baskına yol açtı.

Bucak Şeyhler mevkisinde çalışma alanları tamamen suyla dolarken, Ulukapı bölgesinde bazı iş makineleri ve teknik teçhizatların yarıya kadar suya gömüldüğü görüldü.

İşçilerin güvenli alanlara çekildiği olay sonrası, şantiyedeki çalışmalar durma noktasına geldi.