İş Bankası İstanbul'un 34 ilçesinde memur alımı yapıyor. 2026 İş Bankası memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
23.04.2026 08:46
NTV - Haber Merkezi
Türkiye İş Bankası, İstanbul genelindeki 34 ilçede temel bankacılık hizmetlerini yerine getirmek üzere 2026 yılı memur alımı sürecini başlattı. Adalar'dan Tuzla'ya, Beşiktaş'tan Esenyurt'a kadar şehrin dört bir yanındaki şubelerde görevlendirilecek adaylar için başvuru şartları ve takvimi netleşti. İş Bankası memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
34 İLÇEDE MEMUR ALIMI YAPILACAK
İstanbul ili Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan İş Bankası şubelerinde temel bankacılık hizmetlerini yerine getirmek üzere Memur pozisyonu için alım yapılacak.
Sürecin her aşaması başarı sırasına göre sürdürülmekte olacak, kadro ihtiyaçları karşılandığı takdirde süreci devam eden adayların hangi aşamada olduğu fark etmeksizin süreçleri sonlandırılabilecek.
MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İş Bankası İstanbul içi memur alımı başvuruları 23-27 Nisan 2026 tarihleri arasında İş Bankası'nın resmi sitesi üzerinden yapılabilecek.
Belirtilen ilçeler dışında ikamet eden adayların başvuruları dikkate alınmayacak. Adayların, ilana başvuru yaptığı sırada beyan ettikleri ikamet il/ilçesi üzerinden değerlendirme yapılacak olup süreç içerisinde yapılan ikamet il/ilçe değişiklikleri dikkate alınmayacak.
İŞ BANKASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.
27 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. (27 Nisan 1996 ve sonrasında doğmuş olanlar başvurabilecektir.)
Askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken 2027 Mayıs ayına kadar tecil ettirmiş olmak.
Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.
Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.
Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak.
Daha önce Bankamızın yaptığı Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarında en fazla 2 kez başarısız olmak ve bu sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak.
İlanda belirtilen ilçelerde ikamet ediyor olmak. Belirtilen ilçeler dışında ikamet eden adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.