İş bırakan DJ'e tetikçi kurşun yağdırdı
16.04.2024 12:15
Son Güncelleme: 11.11.2025 11:38
İHA
İstanbul Beyoğlu’nda çalıştığı mekandan ayrılan bir DJ, başka mekanda işe başladığı için eski patronlarının tuttuğu bir tetikçi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Beyoğlu'nda DJ'lik yapan Muharrem Ü. çalıştığı gece kulübünden ayrılıp farklı bir işletmeye geçti. İddiaya göre bunu öğrenen eski patronları Veysi T. ve Görkem B. mesajlarla genç DJ'i tehdit etmeye başladı.
Yeni iş yerinde de eski patronlarından tehdit mesajları almaya devam eden Muharrem Ü., geçen hafta perşembe günü sabaha karşı çalıştığı yeni mekanından araca binerek ayrıldı.
Muharrem Ü., Esenyurt’taki evine gitmek için binanın kapı şifresini gireceği esnada arkasından yaklaşan saldırgan, "Görkem ve Veysi’nin selamı var." dedikten sonra kendisine 3 el ateş etti. Saldırı sonucu Muharrem Ü., yara almadan kurtulurken kurşunlar kapıya isabet etti. Saldırganın sokağa gelip saklandığı ve saldırıda bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı.
ESKİ PATRONDAN MANİDAR PAYLAŞIM
Olayın ardından Muharrem Ü.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, Muharrem Ü.'nün ifadesi sonrasında şikayetçi olduğu şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan Muammer Ü.'nün şikayetçi olduğu eski patronlarından Veysi T.'nin olaydan sonra sosyal medya hesabından “Babalar sözünü tutar” yazılı bir mesaj paylaştığı ortaya çıktı.
ESKİ PATRONU KADIN MÜŞTERİLERİ SİLAHLA KOVALAMIŞ
Olaya adı karışan Veysi T.'nin geçtiğimiz sene 10 Temmuz tarihinde erkek arkadaşlarıyla mekana gelen iki kadını gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovduğu, kendisine tepki gösteren kadınları ise sokakta silahla kovaladığı ortaya çıktı. Veysi T., Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından silahla birlikte yakalanmış ancak adli makamlarca serbest kalmıştı.