Muharrem Ü., Esenyurt’taki evine gitmek için binanın kapı şifresini gireceği esnada arkasından yaklaşan saldırgan, "Görkem ve Veysi’nin selamı var." dedikten sonra kendisine 3 el ateş etti. Saldırı sonucu Muharrem Ü., yara almadan kurtulurken kurşunlar kapıya isabet etti. Saldırganın sokağa gelip saklandığı ve saldırıda bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı.

