İş insanı Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı

"DİLEK HER ZAMAN SEYAHATE ÇIKARDI, GEZMEYİ SEVERDİ"



Ertek'in arkadaşı Buket Taşdelen, "Çok iyi huylu candan bir arkadaştı. Şu anda öyle arkadaşlar bulmak çok zor. Ben ne olduğunu bilmiyorum sadece yazılanları okudum oğluna da bir şey sormadım. Henüz hiçbir şey sonuçlanmadı. Çok fazla spekülasyon yapıldı" dedi. Hayrettin Taşdelen ise "Çok üzgünüz, Dilek bizim 30-35 senelik arkadaşımızdı. Böyle olması çok zor. Konularla ilgili bir bilgimiz yok. Dünyanın en büyük mücevher markasını Türkiye'de temsil etmek her baba yiğidin harcı değil. Dilek her zaman seyahate çıkardı, gezmeyi seven bir insandı" dedi.