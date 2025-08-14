İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra bir iz daha: Karabiga kıyısına vurdu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları 10’uncu gününde, Çanakkale’nin Karabiga ilçesi kıyısında Yukay’ın teknesi "Graywolf"a ait koltuk, karaya vurmuş halde bulundu.
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı 43 yaşındaki Halit Yukay’ı arama çalışmaları 10’uncu gününde devam ediyor.
Arama çalışmaları Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.