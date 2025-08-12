İş insanı Halit Yukay'ın teknesine gemi mi çarptı? İşte tutuklanan kaptanın gemisindeki o izler!

İFADESİNDE SARSINTI HİSSETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

92 metre boyunda 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, geminin tutuklanan kaptanı C.T. de Yalova'daki mahkemede verdiği ifadesinde, seyir halindeyken bir sarsıntı hissettiğini söylemişti.

"Marmara Adası'nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim, baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm." diyen kaptan C.T., şöyle devam etmişti:

"Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım.

Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim.

'Ben yoluma devam ediyorum' dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o anki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye, bizle alakası yok diye.

Ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık duyardık sesi."