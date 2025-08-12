İş insanı Halit Yukay'ın teknesine gemi mi çarptı? İşte tutuklanan kaptanın gemisindeki o izler!

Marmara'da teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürerken, Yukay'ın teknesine çarptığı iddia edilen geminin ön kısmında sürtünme izleri olduğu ortaya çıktı. Gemideki izlerin fotoğrafı, soruşturma dosyasına girdi.

Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan Halit Yukay'a bir geminin çarptığı iddiasını güçlendiren bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekneyle denize açıldı.

Yukay'dan o günden bu yana haber alınamıyor.

Graywolf isimli tekneyle ait parçalar Marmara Denizi'nde bulunurken, ekipler iş insanını arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yukay'ın teknesinin nasıl parçalandığı olaya ilişkin en büyük soru.

Bir geminin tekneye çarpıp parçalanmasına neden olduğu iddiası üzerine başlatılan incelemede, Arel 7 isimli gemi kaptanı tutuklandı.

GEMİNİN ÖNÜNDE SÜRTÜNME İZLERİ VAR

Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri ortaya çıkarken, Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile Arel 7'nin rotasını mercek altına alırken, gemideki sürtme izlerini gösteren iki fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi.

Kazadan bir gün önce 3 Ağustos'ta Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, kazadan bir gün sonra 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

Gemi kaptanı ve mürettebatın, İzmit'te gemiden inince geminin ön tarafını kontrol ettiklerine dair kamera kayıtlarının da soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

İFADESİNDE SARSINTI HİSSETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

92 metre boyunda 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, geminin tutuklanan kaptanı C.T. de Yalova'daki mahkemede verdiği ifadesinde, seyir halindeyken bir sarsıntı hissettiğini söylemişti.

"Marmara Adası'nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim, baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm." diyen kaptan C.T., şöyle devam etmişti:

"Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım.

Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim.

'Ben yoluma devam ediyorum' dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o anki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye, bizle alakası yok diye.

Ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık duyardık sesi."

ÇALIŞMALARA FIRTINA ENGELİ

Yukay'ı arama çalışmalarına sekizinci günde fırtına nedeniyle ara verildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı 10 kurbağa adam ile İzmir'den bölgeye getirilen ROV'un dalışı için uygun hava şartlarının oluşması bekleniyor.

Dün sabah Erdek ilçesi Kestanelik Limanı'ndan 42 metrelik balıkçı teknesiyle açılan deniz polisi, kazanın olduğu noktada ROV ile deniz tabanında arama başlatmış, ancak bir ize ulaşılamamıştı.

