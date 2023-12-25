İş insanı Zehra Çatal’ın ölümünde savcı mütalaasını açıkladı
İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal’ın öldürülmesine ilişkin yargılama sürüyor. Davanın tutuklu sanığı Yılmaz Fahrioğlu, Çatal’ın ölümünden dayısı Erol G.’yi sorumlu tuttu. İnşaat işinde dolandırıldığını ileri süren Fahrioğlu, Çatal’ın dayısı Erol G. tarafından görüşmeye davet edildiğini, ancak görüşmeye yalnızca Çatal’ın geldiğini ve olayın yaşandığını söyledi. Öte yandan savcı da davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Fahrioğlu’nun ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Antalya’da öldürülen inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal’ın ölümüne ilişkin davada 4’üncü duruşma görüldü. Duruşmada savunma yapan Fahrioğlu, Çatal’ın ölümünden dayısı Erol G.’yi sorumlu tuttu.