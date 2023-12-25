İş insanı Zehra Çatal’ın ölümünde savcı mütalaasını açıkladı

Çatal, 20 Mart günü sahibi olduğu inşaat şirketinde Yılmaz Fahrioğlu tarafından öldürüldü.

Fahrioğlu iddianamedeki ifadesinde, Çatal’ın 2,5 yıl önce kendisini arayarak bir projeden bahsettiğini anlattı. Fahrioğlu, Zehra'nın kendisine villa inşaatı yapımı projesinin toplamda 2 milyon 800 bin lira bedelli olduğunu belirterek para vermesi dahilinde projeyi birlikte yapabileceklerini söylediğini aktardı.

Gösterilen projenin Zehra Çatal’a ait olmadığını, kendisine başka proje gösterdiğini belirten Yılmaz Fahrioğlu, “Kendisi bana bu projeyi bitireceğini söyledi. 9 milyon 200 bin euro bedelli hesabı gösterdi. 'Bu para yurt dışından geldi eğer inşaata başlarsak, inşaatın yapım aşamalarına göre paralar çözülecek, paralar kullanabileceğimiz şekilde hesabımıza geçecek. Sen de bana para ver ortak olalım' dedi. Çeşitli defalar olmak üzere 2 yıl içerisinde peyderpey toplam 2 milyon 800 bin TL verdim. Bu süre içerisinde ben sürekli büroya gidip geliyordum. Projeyi yapacağını söyleyerek sürekli benden para istiyordu. Bu proje de gerçekleşmedi.” dedi.