İş insanını kaçırdılar, iki boyunca dövdüler: İstanbul'da dehşet
İstanbul'da 16 bin dolar borcu olduğu kişiler tarafından kaçırılarak, iki gün boyunca rehin tutulan Türkmenistan uyruklu turizmci A.S., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Mağdur A.S.'nin şüpheliler tarafından dövüldüğü öğrenildi.
İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezini 7 Ağustos Perşembe günü arayan bir kişi, Kıbrıs'tan aradığını, haber alamadığı eşinin kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini söyleyerek polisten yardım istedi.
İhbarı yapan kadın telefondaki kişinin eşi olduğunu düşündüğünü, bu kişinin annesiyle telefonda konuştuğu bilgisini de verdi.