İş insanını kaçırdılar, iki boyunca dövdüler: İstanbul'da dehşet

ARKADAŞLARINA MESAJ ATIP PARA İSTEDİLER

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri A.S.'yi telefonla arayarak, sözde arkadaşıymış gibi konuştu.

Telefonda karşılarına çıkan kişi A.S. olduğunu söyleyip iyi olduğunu herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Ancak polisin "Görüntülü arayalım" ya da "Bir konum at" isteklerine olumsuz yanıt veren A.S., daha sonra bir daha telefonu açmadı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri A.S.'nin kendisini kaçıran kişilerin yanında olduğunu ve rahat konuşamadığını değerlendirdi.

Şüphelilerin, iş insanının telefonunu kullanarak, mağdurun arkadaşlarına mesaj atıp para istediği de tespit edildi.