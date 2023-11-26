İş insanının evinde 40 milyonluk soygun | Özel şoför ve 3 kişi tutuklandı
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde İranlı bir iş kadınına ait eve giren hırsızlar, içinde 40 milyon liralık ziynet eşyası ve para bulunan kasayı çaldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklandı. Tutuklananlardan birinin, kadının özel şoförü olduğu öğrenildi.
İstanbul’da İranlı iş insanının evinden 40 milyon liralık hırsızlık yapıldı.
İran uyruklu iş insanı N.G.’nin evindeki hırsızlık 2 Kasım Perşembe günü Kağıthane’ye bağlı Seyrantepe’deki evde meydana geldi.
Şüpheliler içerde buldukları kasayı, geldikleri araca yükleyerek kaçtı.
İş kadının polise haber vermesiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı.