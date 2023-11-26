İş insanının evinde 40 milyonluk soygun | Özel şoför ve 3 kişi tutuklandı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde İranlı bir iş kadınına ait eve giren hırsızlar, içinde 40 milyon liralık ziynet eşyası ve para bulunan kasayı çaldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklandı. Tutuklananlardan birinin, kadının özel şoförü olduğu öğrenildi.

İş insanının evinde 40 milyonluk soygun | Özel şoför ve 3 kişi tutuklandı - 1

İstanbul’da İranlı iş insanının evinden 40 milyon liralık hırsızlık yapıldı.

İran uyruklu iş insanı N.G.’nin evindeki hırsızlık 2 Kasım Perşembe günü Kağıthane’ye bağlı Seyrantepe’deki evde meydana geldi.

Şüpheliler içerde buldukları kasayı, geldikleri araca yükleyerek kaçtı.

İş kadının polise haber vermesiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İş insanının evinde 40 milyonluk soygun | Özel şoför ve 3 kişi tutuklandı - 2

Mağdurun ifadesine göre kasanın içinde yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1 milyon dolar, 130 bin Euro, cep telefonları, bir dizüstü bilgisayar olduğu tespit edildi.

İş insanının evinde 40 milyonluk soygun | Özel şoför ve 3 kişi tutuklandı - 3

HIRSIZLAR GÜVENLİ KAMERASINA YAKALANDI

Polis yaptığı çalışmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde şüphelilerin bina kapısını açarak apartmana girdikleri ardından evde buldukları kasayı taşıyarak çaldıkları görüldü.

Polis, bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti.
İş insanının evinde 40 milyonluk soygun | Özel şoför ve 3 kişi tutuklandı - 4

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürürken, evden çalınan kasa boş olarak Eyüpsultan Pirinçci Köyü’nde boş bir araziye atılmış halde bulundu.

Önce kimliklikleri tespit edilen şüpheliler Fevzettin S., Abdurrezzak U., Yasin K. gözaltına alındı.

İş insanının evinde 40 milyonluk soygun | Özel şoför ve 3 kişi tutuklandı - 5

Gaziosmanpaşa’da bir otele yapılan ikinci dalga operasyonda ise Mustafa U., Muhammet Talha M., Ramazan B.K. ve Aybüke İ. gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte 127 bin dolar 5 bin Euro, 6 bin 200 lira ile ziynet eşyası ele geçirildi.
İş insanının evinde 40 milyonluk soygun | Özel şoför ve 3 kişi tutuklandı - 6

ÖZEL ŞOFÖRÜ DE TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği yaptığı soruşturmada şüphelilerden Fevzettin S.’nin evi soyulan kadının özel şoförü olduğu belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Fevzettin S., Abdurrezzak U., Yasin K. ve daha önceden 37 suç kaydı bulunan Mustafa U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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