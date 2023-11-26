İş insanının evinde 40 milyonluk soygun | Özel şoför ve 3 kişi tutuklandı

Gaziosmanpaşa’da bir otele yapılan ikinci dalga operasyonda ise Mustafa U., Muhammet Talha M., Ramazan B.K. ve Aybüke İ. gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte 127 bin dolar 5 bin Euro, 6 bin 200 lira ile ziynet eşyası ele geçirildi.