İş insanlarının cinayetle biten kavgası: Mahkemeden 14 yıl 7 ay hapis kararı
Beyoğlu’nda alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada iş insanı Haydar Arıcıoğlu’nu 12 kurşunla öldüren Suat Beker’e verilen ceza belli oldu. Mahkeme, sanığın 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
İstanbul Beyoğlu’nda cinayetle sonuçlanan iş insanlarının alacak verecek kavgasına ilişkin yargılama tamamlandı.Beyoğlu’nda 19 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşayan Suat Beker ofisine gelen Haydar Arıcıoğlu ile tartışmaya başlamıştı.