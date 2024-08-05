İş insanlarının cinayetle biten kavgası: Mahkemeden 14 yıl 7 ay hapis kararı

Beyoğlu’nda alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada iş insanı Haydar Arıcıoğlu’nu 12 kurşunla öldüren Suat Beker’e verilen ceza belli oldu. Mahkeme, sanığın 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İş insanlarının cinayetle biten kavgası: Mahkemeden 14 yıl 7 ay hapis kararı - 1

İstanbul Beyoğlu’nda cinayetle sonuçlanan iş insanlarının alacak verecek kavgasına ilişkin yargılama tamamlandı.

Beyoğlu’nda 19 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşayan Suat Beker ofisine gelen Haydar Arıcıoğlu ile tartışmaya başlamıştı.

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İş insanlarının cinayetle biten kavgası: Mahkemeden 14 yıl 7 ay hapis kararı - 2

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Arıcıoğlu’nu 12 el ateş ederek ölümüne neden olan ünlü otomobil servisinin sahibi Suat Beker’in yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Suat Beker, Arıcıoğlu’nun müşteki ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Beker ve Arıcıoğlu arasında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğunu, Arıcıoğlu’nun bir gün önce anlaştıkları üzere Beker’in iş yerine gittiğini aktardı.

İş insanlarının cinayetle biten kavgası: Mahkemeden 14 yıl 7 ay hapis kararı - 3

“SİLAHINI KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN ÇEKTİ”

Mütalaada, taraflar arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktığı, tartışma esnasında Arıcıoğlu’nun Beker’e silah doğrulttuğu, bunun üzerine Beker’in kendisini korumak amacıyla silahını çıkararak bir kez ateş ettiği, fakat Arıcıoğlu’nun Beker’in üzerine gelmeye devam etmesi sebebiyle, birkaç el daha ateş ettiği aktarıldı.

Ayrıca alınan rapora göre Arıcıoğlu’na 12 mermi isabet ettiği belirtildi.

Savcı, Beker’in kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
İş insanlarının cinayetle biten kavgası: Mahkemeden 14 yıl 7 ay hapis kararı - 4

17 YIL 7 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Beker’i önce kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Daha sonra mahkeme, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak bu cezayı 14 yıl 7 aya indirilmesine hükmetti.
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