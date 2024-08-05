İş insanlarının cinayetle biten kavgası: Mahkemeden 14 yıl 7 ay hapis kararı

“SİLAHINI KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN ÇEKTİ”

Mütalaada, taraflar arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktığı, tartışma esnasında Arıcıoğlu’nun Beker’e silah doğrulttuğu, bunun üzerine Beker’in kendisini korumak amacıyla silahını çıkararak bir kez ateş ettiği, fakat Arıcıoğlu’nun Beker’in üzerine gelmeye devam etmesi sebebiyle, birkaç el daha ateş ettiği aktarıldı.

Ayrıca alınan rapora göre Arıcıoğlu’na 12 mermi isabet ettiği belirtildi.

Savcı, Beker’in kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.