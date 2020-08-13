İş yeri açılışında maskesiz mesafesiz kılıçlı kalkanlı gösteri

Bursa'da bir iş yeri açılışında kılıçlı kalkanlı yapılan gösteriye onlarca vatandaş katıldı.

İHA 13.08.2020 - 05:31

İş yeri açılışında maskesiz mesafesiz kılıçlı kalkanlı gösteri - 1
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayısına karşı vatandaşları corona virüsüne karşı uyarmaya devam ediyor.
İş yeri açılışında maskesiz mesafesiz kılıçlı kalkanlı gösteri - 2
Bursa'da ise sosyal mesafe uyarılarına dikkat edilmedi. Daha önceki görüntülerde binlerce kişinin kol kola girerek halay çektiği görüntülerle gündeme gelen şehirde, bu kez de yabancı uyruklu vatandaşların açılışını yaptığı iş yeri önünde kılıçlı kalkanlı onlarca kişiye gösteri yapması dikkat çekti.
İş yeri açılışında maskesiz mesafesiz kılıçlı kalkanlı gösteri - 3
Osmangazi ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşlara ait işletmenin açılışında kılıçlı, kalkanlı gösteri düzenledi. Yöresel kıyafetleri ile dans eden ekip ve onları izleyen vatandaşların maske takmayarak sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
İş yeri açılışında maskesiz mesafesiz kılıçlı kalkanlı gösteri - 4
Cep telefonu kamerası ile kaydedilen o anlar sosyal medyada tepki çekti.
İş yeri açılışında maskesiz mesafesiz kılıçlı kalkanlı gösteri - 5
İş yeri açılışında maskesiz mesafesiz kılıçlı kalkanlı gösteri - 6

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