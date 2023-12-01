İş yeri yandı, çaresizce izledi

Antalya'da iş yerindeki sobanın koltuğu tutuşturmasıyla yangın çıktı. İş yeri ve üst katındaki evi yanan Muhammet Sıbat, elleriyle başını tutarak soğutma çalışmalarını çaresizce izledi.

İş yeri yandı, çaresizce izledi - 1

Antalya'da bir havalandırma sistemleri atölyesinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Atölyenin ortaklarından Muhammet Sıbat, öğle saatlerinde sobayı yakıp cuma namazı için iş yerinden ayrıldı.

Sobadan yandaki koltuğa kıvılcım sıçramasının ardından yangın çıktı. İş yerini saran yangın, atölyenin üzerindeki eve de sıçradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İş yeri yandı, çaresizce izledi - 2

Evde yalnız yaşayan Zehra Gürlü'nün ihbarıyla adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip kadını kurtardı. Fenalık geçirip gözyaşı döken Gürlü'yü yakınları sakinleştirdi. 

Dumandan etkilenen Zehra Gürlü’ye ambulansta sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

İş yeri yandı, çaresizce izledi - 3

Yangın atölyedeki makinelere de zarar verdi. İşletmenin yangından sonraki halini gören Muhammet Sıbat, elleriyle başını tutup uzun süre soğutma çalışmalarını izledi.

İş yeri yandı, çaresizce izledi - 4

''350-400 BİN LİRA ZARARIM OLDU''

Atölyenin diğer ortağı Sadi Şahin, yangının sobadan kaynaklandığını belirtti. 

Hava sıcak olmasına rağmen ortağı Muhammet Sıbat'ın sobayı yakmasına anlam veremediğini anlatan Şahin, "Arkadaşım namaza giderken sobayı yakıp bir de koltuğa yanaştırmış. Üst kattaki ev de yandı. Masrafları nasıl karşılayacağız bilmiyorum. 350-400 bin lira zararım oldu. Makinelerim de yandı." diye konuştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İş yeri yandı, çaresizce izledi - 5
İş yeri yandı, çaresizce izledi - 6
İş yeri yandı, çaresizce izledi - 7
İş yeri yandı, çaresizce izledi - 8
İş yeri yandı, çaresizce izledi - 9
İş yeri yandı, çaresizce izledi - 10
İş yeri yandı, çaresizce izledi - 11
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