İş yeri yandı, çaresizce izledi

''350-400 BİN LİRA ZARARIM OLDU''

Atölyenin diğer ortağı Sadi Şahin, yangının sobadan kaynaklandığını belirtti.

Hava sıcak olmasına rağmen ortağı Muhammet Sıbat'ın sobayı yakmasına anlam veremediğini anlatan Şahin, "Arkadaşım namaza giderken sobayı yakıp bir de koltuğa yanaştırmış. Üst kattaki ev de yandı. Masrafları nasıl karşılayacağız bilmiyorum. 350-400 bin lira zararım oldu. Makinelerim de yandı." diye konuştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.