İş yeri yandı, çaresizce izledi
Antalya'da iş yerindeki sobanın koltuğu tutuşturmasıyla yangın çıktı. İş yeri ve üst katındaki evi yanan Muhammet Sıbat, elleriyle başını tutarak soğutma çalışmalarını çaresizce izledi.
Antalya'da bir havalandırma sistemleri atölyesinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Atölyenin ortaklarından Muhammet Sıbat, öğle saatlerinde sobayı yakıp cuma namazı için iş yerinden ayrıldı.
Sobadan yandaki koltuğa kıvılcım sıçramasının ardından yangın çıktı. İş yerini saran yangın, atölyenin üzerindeki eve de sıçradı.