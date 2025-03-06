İş yerinde mobbing sayılacak haller: Mobbing nedir, ne demek? Mobbing cezası var mı?

MOBBİNG NEDİR, NE DEMEK?

İngilizce “yıldırma” anlamındadır ve “mob” kökünden gelir. “Mob” kelimesi ise İngilizce’de yasal olmayan biçimde şiddet uygulayan kalabalık veya çete anlamındadır. Mobbing sözcüğü ise, psikolojik şiddet, kuşatma, topluca saldırma, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamlarına gelir.



Türkçe'de genel olarak mobbing; işyerinde uygulanan “zorbalık, duygusal taciz ya da yıldırma” sözcükleriyle adlandırılan “mobbing” genellikle hiyerarşik olarak yapılanmanın olduğu yerler veya gruplarda gücü elinde bulunduran kişi/kişilerin sistematik olarak baskı, duygusal saldırı uygulaması ve yıpratmasıdır.