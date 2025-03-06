İş yerinde mobbing sayılacak haller: Mobbing nedir, ne demek? Mobbing cezası var mı?
İş yerinde çalışanlara yönelik duygusal ve psikolojik baskı olarak ifade edilen mobbing durumu kanıtlandığı takdirde bir ceza söz konusu oluyor. İş yerlerinde mobbing iş veren veya yöneticiler tarafından yapılabildiği gibi diğer çalışanlarca da uygulanabiliyor. Peki, mobbing cezası ne kadar?
Mobbing, çalışana yönelik geliştirilen baskıcı bir yaklaşım olarak iş yerlerinde ortaya çıkıyor. Birçok çalışanın şikayet ettiği mobbinge dair Resmi Gazete'de ''Mobbing Genelgesi'' yer aldı. İşte, mobbing tanımı ve mobbing sayılan durumlar...