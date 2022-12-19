İşçi alımı kura takvimi belli oldu: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı'nın 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı 28 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. İŞKUR üzerinden alınan başvuru sürecinin tamamlanması ardından kura takvimi gündeme geldi.
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak. Kura çekimi sabah saat 09:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek,