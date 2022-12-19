İşçi alımı kura takvimi belli oldu: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı'nın 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı 28 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. İŞKUR üzerinden alınan başvuru sürecinin tamamlanması ardından kura takvimi gündeme geldi.