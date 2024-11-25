İşçi servisi ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 yaralı

Kayseri’de işçilerin taşındığı servis midibüsü ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 17 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 yaralı - 1

Kayseri’deki trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İşçi servisi ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 yaralı - 2

Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi, Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana geldi.

Mersin’den Trabzon’a gitmekte olan Selahattin F. yönetimindeki 38 YILTUR 014 plakalı Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, işçilerin taşındığı Ziya D. yönetimindeki 38 P 2034 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.

İşçi servisi ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 yaralı - 3

Kazada araçlarda bulunan 17 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İşçi servisi ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 yaralı - 4

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

İşçi servisi ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 yaralı - 5
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