İşçi servisi otomobille çarpıştı: 11 yaralı
Bilecik’te otomobille, işçileri taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Muhsin İpek idaresindeki 42 BDF 40 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolu Demirköy köyü mevkisi yakınında aynı yöne giden Mehmet Samet Akgün'ün kullandığı 11 DT 099 plakalı minibüse arkadan çarptı.
İşçilerin bulunduğu minibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.