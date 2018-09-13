İşçi taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Anadolu Ajansı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonun kaza yaptı.
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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi Kepez mevkisinde, tarım işçilerini taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve itfaiye sevk edildi.
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Kaza yerinde bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
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Yaralanan 10 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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