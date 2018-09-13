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İşçi taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Anadolu Ajansı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonun kaza yaptı.

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    Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi Kepez mevkisinde, tarım işçilerini taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

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    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve itfaiye sevk edildi.

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    Kaza yerinde bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

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    Yaralanan 10 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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