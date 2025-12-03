İşçileri öldükleri gün sigortalı yaptırdılar

Bilirkişi raporuna göre, patlama imalat alanında bulunan oksijen tüplerinin alev almaşı sonucu başladı ve diğer kimyasal maddelere de sıçramasıyla yangının şiddeti arttı.

Fabrikada ne yangın merdiveni ne alarm ne de acil çıkış kapısı vardı. Faciaya dönüşen yangında ikisi çocuk 7 işçi hayatını kaybetti.

Endüstriyel kaza olarak nitelendirilen olayda şirket yönetimi asli, Dilovası Belediyesi tali kusurlu bulundu.