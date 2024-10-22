İşçiye korkunç işkence: Üç gün dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
Antalya’da çalıştığı iş yerinde birikmiş maaşını alamadığı için patronunun masasındaki 15 bin lirayı aldığı gerekçesiyle alıkonulan 22 yaşındaki Vedat K., korkunç bir işkenceye maruz bırakıldı. Genç adam üç gün boyunca dövüldü. Dişleri kırılan Vedat’a zorla böcek yedirildi. İşkence sırasında çekilen fotoğrafları gizlice telefondan alıp şikayetçi olan Vedat K., tutuksuz yargılanan şüphelilerin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.
Antalya’da 22 yaşındaki bir genç korkunç bir işkenceye maruz bırakıldı.Vedat K. isimli genç, yaşadığı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden, 2020 yılında çalışmak için Antalya’nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine geldi.