İşçiye korkunç işkence: Üç gün dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler

Antalya’da çalıştığı iş yerinde birikmiş maaşını alamadığı için patronunun masasındaki 15 bin lirayı aldığı gerekçesiyle alıkonulan 22 yaşındaki Vedat K., korkunç bir işkenceye maruz bırakıldı. Genç adam üç gün boyunca dövüldü. Dişleri kırılan Vedat’a zorla böcek yedirildi. İşkence sırasında çekilen fotoğrafları gizlice telefondan alıp şikayetçi olan Vedat K., tutuksuz yargılanan şüphelilerin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

İşçiye korkunç işkence: Üç gün dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler - 1

Antalya’da 22 yaşındaki bir genç korkunç bir işkenceye maruz bırakıldı.

Vedat K. isimli genç, yaşadığı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden, 2020 yılında çalışmak için Antalya’nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine geldi.

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İşçiye korkunç işkence: Üç gün dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler - 2

Burada yaklaşık 10 ay çalışan Vedat K., iddiaya göre, maaşını eksik almaya başladı.

Bir süre sonra Vedat K., iş yeri sahibinden eksik aldığı ücreti istedi.

Her seferinde olumsuz dönüş alan Vedat K., birikmiş alacağı olan 70 bin liraya karşılık iş yerindeki masada patronuna ait 15 bin lirayı alıp İstanbul’a gitti.

Vedat K.’ye ulaşamayan iş yeri sahipleri, ailesine ulaştı.

İşçiye korkunç işkence: Üç gün dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler - 3

Bunun üzerine Vedat K.’nin ağabeyleri aldığı parayı geri götürmesini söyledi.

Vedat K., ağabeylerini dinleyip Antalya’ya dönüp aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim etti.

Burada dövülen Vedat K., A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi.

Üç gün boyunca farklı işkencelere maruz kalan Vedat K.’nin dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak zorla hamam böceği yedirildi.

Şüpheliler, yaptıklarını da cep telefonuyla kaydetti.

İşçiye korkunç işkence: Üç gün dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler - 4

İŞ YERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Depoda kilitli tuttukları Vedat K.’nin durumunun kötüye gittiğini fark eden şüpheliler, yaralarının iyileşmesini bekledi.

Yaraları iyileştiği için elinde kanıt olmayan Vedat K., şikayetçi olamadı.

Aynı iş yerinde çalışmayı sürdüren Vedat K., şüphelilerin cep telefonundan, kendisine işkence yapılırken kaydedilen fotoğrafları aldı.

İşçiye korkunç işkence: Üç gün dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler - 5

İş yerinden kaçıp memleketine dönen Vedat K., burada fotoğrafları kanıt olarak gösterip şikayetçi oldu.

İfadeleri alınan şüpheliler, ardından serbest bırakıldı.
İşçiye korkunç işkence: Üç gün dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler - 6

ŞÜPHELİLER HAKKINDA DAVA AÇILDI

Şüpheliler hakkında Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın 10’uncu duruşmasına katılan tutuksuz sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürdü.

Duruşmaya katılmak için memleketi Suruç’tan Antalya’ya gelen Vedat K., şüphelilerin benzer şeyleri başkalarına da yapamamaları için en ağır cezayı almalarını istediğini söyledi.

Duruşma, 25 Aralık’a ertelendi.
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