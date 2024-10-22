İşçiye korkunç işkence: Üç gün dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler

Burada yaklaşık 10 ay çalışan Vedat K., iddiaya göre, maaşını eksik almaya başladı.

Bir süre sonra Vedat K., iş yeri sahibinden eksik aldığı ücreti istedi.

Her seferinde olumsuz dönüş alan Vedat K., birikmiş alacağı olan 70 bin liraya karşılık iş yerindeki masada patronuna ait 15 bin lirayı alıp İstanbul’a gitti.

Vedat K.’ye ulaşamayan iş yeri sahipleri, ailesine ulaştı.