“İşe gidiyorum” diyerek evden çıktı, 26 gün sonra cesedi bulundu
Düzce’de 26 gün önce “İşe gidiyorum.” diyerek evden çıkan Gökhan Koçoğlu’nun cansız bedeni bulundu. Koçoğlu’nun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
Cesedin, 26 gündür kayıp olarak aranan Gökhan Koçoğlu’na ait olduğu belirlendi.
Koçoğlu'nun yaşadığı evden "İşe gidiyorum." diyerek çıktığı, bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi.