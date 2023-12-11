“İşe gidiyorum” diyerek evden çıktı, 26 gün sonra cesedi bulundu

Düzce’de 26 gün önce “İşe gidiyorum.” diyerek evden çıkan Gökhan Koçoğlu’nun cansız bedeni bulundu. Koçoğlu’nun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

“İşe gidiyorum” diyerek evden çıktı, 26 gün sonra cesedi bulundu - 1

Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Cesedin, 26 gündür kayıp olarak aranan Gökhan Koçoğlu’na ait olduğu belirlendi.

Koçoğlu'nun yaşadığı evden "İşe gidiyorum." diyerek çıktığı, bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

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“İşe gidiyorum” diyerek evden çıktı, 26 gün sonra cesedi bulundu - 2

Ormanlık alanın yanı başında bulunan fındık tarlasını temizleyen kişinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

“İşe gidiyorum” diyerek evden çıktı, 26 gün sonra cesedi bulundu - 3

Emniyet güçleri cesedin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alırken, Koçoğlu’nun ailesi de olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

“İşe gidiyorum” diyerek evden çıktı, 26 gün sonra cesedi bulundu - 4

Koçoğlu’nun cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
“İşe gidiyorum” diyerek evden çıktı, 26 gün sonra cesedi bulundu - 5
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