İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: İSG cevap kağıtları ve cevap anahtarı erişime açıldı
06.01.2026 11:03
NTV - Haber Merkezi
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. 7 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen İSG sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden sorgulayabilecek. İşte 2025 İSG sonuçları sorgulama ekranı.
2025 İSG sınav sonuçları açıklandı. Binlerce kişinin katılım sağladığı İSG sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.
2025 İSG SONUÇLARI AÇIKLANDI
7 Aralık 2025 tarihinde uygulanan 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2025-İSG) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Diğer Sağlık Personeli Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 8 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
İSG CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
7 Aralık 2025 tarihinde uygulanan 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 6 Ocak 2026 tarihinde saat 10.45’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.
Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.