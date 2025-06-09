İshak Paşa Sarayı bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor

Duvarlarında yer alan mimari yapısı ve süslemeleriyle dikkati çeken saray, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

Ziyaretçilerden Hakan Öztürk, "Iğdırlıyım, Antalya ve İstanbul'da yaşıyorum. Burası bütün herkesin gelip göreceği tarihi bir dokuya sahip. Hem mimarisi hem de görkemli yapısı harika bir manzara sunuyor. Gezerken çok keyif aldık" dedi.