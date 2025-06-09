İshak Paşa Sarayı bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
İlçenin güneyinde tepelik alanda bulunan, doğu ile güney tarafı sarp dağlarla çevrili olan tarihi yapı, yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlıyor.
Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı'nın yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunuyor.