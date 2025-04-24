İşi öğretecek çırak bulamıyorlar: Mesleğin son temsilcisi
Gaziantep'te unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğinin son temsilcileri olan ustalar mesleklerini öğretecek elaman bulamamaktan yakınıyor.
Geleneksel el zanaatlarından kalaycılık mesleği tarih olmakla karşı karşıya kalırken, Gaziantep'te önceki dönemlerde sayıları 100'ü bulan ancak şimdilerde eleman yetişmediği için kentte sayıları bir elin parmağını geçmeyecek kadar kalaycı ustası kaldı. Kentte unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğinin son temsilcileri olan ustalar, her geçen gün azalan talebe ve mesleğe ilginin olmamasına rağmen kalaycılığı yaşatmak için mücadele ediyor.
500 yıllık tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda ve Gaziantep Kalesi'nin yanındaki iş yerlerinde yıllardır çalışan ustalar, çocukluk yaşlarında öğrendikleri mesleklerini ilk günkü özveriyle sürdürüyor. Çarşılardaki son kalaycı ustaları, bir dönemin gözde meslekleri arasında yer alan ve gelişen teknoloji karşısında tüketicinin endüstriyel ürünlere yönelmesi sonucu unutulmaya yüz tutmuş mesleklerini geleceğe taşımak istiyor ancak eleman sıkıntısı yaşıyor.
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