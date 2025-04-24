İşi öğretecek çırak bulamıyorlar: Mesleğin son temsilcisi

Okulların öğrencileri bize vermesi lazım. Okul alanlarını da genişletmemiz lazım. Meslek liselerinin sayısının çoğaltmamız lazım. Artık rahat bir nefes almamız lazım. Bize ilaç gibi eleman lazım. Meslek odalarının bu işe eli değmezse bu işte başarı sağlayamazlar. Çünkü sadece benim 48 yıllık meslek hayatım var. Bilen bilmeyene öğretecek. Atölyelerimizin kullanılmasına müsaade ederiz. Usta sahada yetişir, iş yerinde yetişir. Çırak usta ilişkisini çocuk yaşamalıdır. Ustalarımızın yanında meslek öğrenecek ve yetişecek. O zaman hedefimize ulaşırız" dedi.



Meslekte son nesil olduklarını belirten 40 yaşındaki kalaycı ustası Ramazan Toprak da çocukluğundan beri kalaycılık mesleğini yaptığını ve kentte 5-6 kalaycı ustasının kaldığını ifade etti