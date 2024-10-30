İsias Hotel için yeni bilirkişi raporu: 1998 yönetmeliğine göre yapılsaydı yıkılmazdı
Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda binanın deprem yönetmeliklerine göre yapılmadığı vurgulandı. "2001 yılında tadilat yapı ruhsatı alınması aşamasında tasarımı 1998 Deprem Yönetmeliği'ne göre yapılmış olsaydı, yapının depremde yıkılmasının beklemediği aktarılan raporda zemin etüdünün yapılmadığı ve beton kalitesinin yetersiz olduğu vurgulandı.
6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Hotel'e ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı.
Tarafların bilirkişi raporuna itirazı üzerine mahkemenin yeni bilirkişi heyeti oluşturulması kararının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinden 7 akademisyen 170 sayfalık rapor hazırladı.