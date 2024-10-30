İsias Hotel için yeni bilirkişi raporu: 1998 yönetmeliğine göre yapılsaydı yıkılmazdı

ZEMİN ETÜDÜ YAPILMAMIŞ

Raporda, Adıyaman merkezde 2 Eylül 1999 itibarıyla zemin etüdü çalışması yapılmasının zorunlu hale getirildiği ancak otelin bulunduğu parselde zemin etüdünün yapılmadığı vurgulandı.

Binaya ruhsatsız kat ilave edildiği, bunun için yapı ruhsatı alınması gerektiği ifade edilen raporda, şu bilgilere yer verildi:

"Bu ruhsatın alınabilmesi için binanın statik hesaplarının yeniden yapılarak yapının güvenli olduğunun gösterilmesi ve buna göre gerekli projelerin hazırlanması zorunludur. Yine binaya söz konusu deprem yönetmeliğinin gerekliliğine uygun olarak deprem performans analizi yapılması ve binanın depreme karşı güvenli olduğu hesapla gösterildikten sonra yapı ruhsatının verilmesi ve ruhsat eki projelerine uygun olarak atanacak fenni mesuller kontrolünde bu inşaatın tamamlanması gerekirdi. Kaçak katın yapımı sırasında bu işlemlerin hiçbirinin yapılmadığı anlaşılmıştır."