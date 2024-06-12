İsias Oteli davası 22 Ekim'e ertelendi
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Adıyaman’da yıkılan ve aralarında KKTC’den voleybol turnuvası için gelen sporcu, öğrenci, öğretmenlerin de bulunduğu 72 kişiye mezar olan İsias Otel’ine ilişkin davada 22 Ekim'e ertelendi. Duruşmayı KKTC Başbakanı Ünal Üstel de yerinde takip etti. Duruşma öncesinde adliye önünde ailelerle birlikte açıklama yapan Başbakan Üstel “Biz Türkiye Cumhuriyet'inin adaletine güveniyoruz ve adaletin en iyi şekilde tecelli edeceği inancını taşıyoruz.” dedi.
Adıyaman’da 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinde yıkılan İsias Otel’e ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.
İsias Otel’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden voleybol turnuvası için gelen aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi.Yıkımın ardından başlatılan soruşturmada 5 kişi tutuklandı, 11 kişi hakkında 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.