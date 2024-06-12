İsias Oteli davasında üçüncü duruşma | KKTC Başbakanı Ünal Üstel de duruşmayı takip ediyor
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Adıyaman’da yıkılan ve aralarında KKTC’den voleybol turnuvası için gelen sporcu, öğrenci, öğretmenlerin de bulunduğu 72 kişiye mezar olan İsias Otel’ine ilişkin davada bugün üçüncü duruşma görülüyor. Duruşmayı KKTC Başbakanı Ünal Üstel de yerinde takip ediyor. Duruşma öncesinde adliye önünde ailelerle birlikte açıklama yapan Başbakan Üstel “Biz Türkiye Cumhuriyet'inin adaletine güveniyoruz ve adaletin en iyi şekilde tecelli edeceği inancını taşıyoruz.” dedi.
Adıyaman’da 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinde yıkılan İsias Otel’e ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor.
İsias Otel’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden voleybol turnuvası için gelen aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi.Yıkımın ardından başlatılan soruşturmada 5 kişi tutuklandı, 11 kişi hakkında 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.