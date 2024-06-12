İsias Oteli davasında üçüncü duruşma | KKTC Başbakanı Ünal Üstel de duruşmayı takip ediyor

KKTC BAŞBAKANI DA ADIYAMAN'DA

Duruşmayı izlemeye gelen KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvendiklerini belirtti. 6 Şubat 2023’te yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Üstel, şöyle konuştu:

“Bu felakette biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak şampiyon meleklerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı kaybettik. Acımız çok büyük ve bugün Adıyaman'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak hükümeti, muhalefet, parti başkanı, milletvekillerimiz, barolar birliği başkanı, kurum, kuruluş temsilcilerimiz ve evlatlarımızın anneleri, babaları kısacası bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsil eden bireylerimiz Adıyaman'dayız.

Adıyaman'da adalet arıyoruz. Çünkü bizim acımız büyük ve bu acımız dinmeyecek. Bu acımız devam ederken, oteli inşa edenlerin gerekli cezayı almaları için ve en azından Türkiye adaletinin yerine gelene kadar biz bunun devlet olarak takipçisi olacağız. Biz Türkiye Cumhuriyet'inin adaletine güveniyoruz ve adaletin en iyi şekilde tecelli edeceği inancını taşıyoruz. O yüzden bugün İsias davasının üçüncü duruşması için Adıyaman'a geldik.

Bugün duruşmadan sonra yine mahkemenin üçüncü raporun düzenlenmesi, bu rapor ışığında durumun yorumlanması ve otel sahiplerinin, hepimizin, bizim devlet olarak arzuladığımız olası kasttan yargılanması için bu davayı sonuna kadar savunacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, bir bütün olarak takipçisi olacağız.”