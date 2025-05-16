Işıkta bekleyen araçların arasına daldı: 14 yaralı

Ankara'da bir minibüs trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. Kazada 14 kişi hafif yaralandı.

Işıkta bekleyen araçların arasına daldı: 14 yaralı - 1

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi minibüsü, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Işıkta bekleyen araçların arasına daldı: 14 yaralı - 2

Kazada hafif yaralanan 14 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Işıkta bekleyen araçların arasına daldı: 14 yaralı - 3

Kaza sonucu 4 araçta hasar meydana geldi.

Işıkta bekleyen araçların arasına daldı: 14 yaralı - 4

Minibüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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