Işıkta bekleyen araçların arasına daldı: 14 yaralı
Ankara'da bir minibüs trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. Kazada 14 kişi hafif yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi minibüsü, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi minibüsü, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.
Kazada hafif yaralanan 14 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonucu 4 araçta hasar meydana geldi.
Minibüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.