İşinden istifa etti, memleketinde üretici oldu: Şimdi taleplere yetişemiyor
Koronavirüs salgınının patlak verdiği 2021 yılında Ankara’da özel bir şirkette personel şefi olan Gül Akyol, virüsün bulaş riskinden kurtulmak için eşiyle birlikte ani bir karar alıp, işinden istifa ederek memleketine döndü.
2021 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Kasabası'na dönen Gül Akyol ve eşi, tarımla uğraşarak zaman geçirirken, ürettiklerini de satarak gelir elde etmeye başladılar. İlk olarak evlerinin önünde yer alan 1 dönümlük bahçede 3 yıl boyunca organik tarım, domates ve sebze ürettiler.