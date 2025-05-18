İşinden istifa etti, memleketinde üretici oldu: Şimdi taleplere yetişemiyor

Ankara’da yoğun bir tempo içinde çalıştıklarını ve kendilerine zaman ayıramadıklarını söyleyen Gül Akyol, korona başlayınca Ankara’daki evlerini boşaltıp kiraya vererek Bahadın’a taşındıklarını ve geri dönmeyi de hiçbir şekilde düşünmediklerinin söyleyerek, "Ankara'daki evimizi kiraya verdik. İşimizi gücümüzü bırakıp direkt geldik. Biz oradaki binaların arasında yaşamaktan çok bunalmıştık. Şimdi burada yaşadığımızı anlıyoruz. Eşime diyorum 5 yıldır hiçbir yere gitmedik, tatile bile gitmedik diye. ‘Ben her gün tatildeyim zaten’ diyor. O yüzden sıkıntı yok mutluyuz burada" diye konuştu.



Gül Akyol, çileklerin 15 gün içerisinde kızaracağını ve satış için toplanmaya başlanacağını söyledi.