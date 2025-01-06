İş insanı Instagram'daki büyücünün ağına düştü: Medyum Ömer ve Adakçı Mustafa’nın akılalmaz tuzağı

ADAKÇI MUSTAFA’NIN ORTAYA ÇIKIŞI

Bu olayın ardından bu kez ortaya adakçı olduğunu söyleyen Mustafa isimli bir kişi çıktı.

Medyum Ömer’in kendisine ödeme yapmadığını söyleyen bu adam, 86 bin lira ödeme talep etti.

Mustafa isimli adam, Sibel G.’yi, “Adağı kestim, gelsin etleri alsın. Adak aldınız ücretini vermediniz, adama da ulaşamıyorum. Adamla ortak mı çalışıyorsunuz, sizi şikayet edeceğim.” diyerek tehditte bulundu.

Sibel G. bunun üzerine bu adama da 20 bin lira gönderdi.