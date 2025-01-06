İş insanı Instagram'daki büyücünün ağına düştü: Medyum Ömer ve Adakçı Mustafa’nın akılalmaz tuzağı

Yaşadığı olumsuz olaylardan kurtulma düşüncesiyle adak kurbanı kestirmek isteyen kadın, akılalmaz bir ağın içine düştü. Instagram’da büyü yaptığını söyleyen ve kendisini Medyum Ömer Hoca olarak tanıtan adam, Sibel G. isimli kadını dolandırdı. Medyum Ömer, kadından her defasında daha fazla para isterken daha sonra ortaya Adakçı Mustafa çıktı. Adakçı Mustafa da kadından tehditle para istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, ikilinin kullandığı telefon hatlarının sahte, banka hesaplarının da okuma yazma bilmeyen bir kişiye ait olduğunu belirledi.

İş insanı Instagram'daki büyücünün ağına düştü: Medyum Ömer ve Adakçı Mustafa’nın akılalmaz tuzağı - 1

Yaşadığı olumsuz olaylardan kurtulma düşüncesiyle adak kestirmek isteyen Sibel G. isimli iş insanı, Medyum Ömer Hoca isimli bir dolandırıcının ağına düştü.

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İş insanı Instagram'daki büyücünün ağına düştü: Medyum Ömer ve Adakçı Mustafa’nın akılalmaz tuzağı - 2

Akıllara durgunluk veren olay geçen eylül ayında yaşandı.

Sibel G. isimli kadın, Instagram’da kendini Medyum Ömer Hoca olarak tanıtan adamla iletişime geçti.

İş insanı Instagram'daki büyücünün ağına düştü: Medyum Ömer ve Adakçı Mustafa’nın akılalmaz tuzağı - 3

Kendisini medyum olarak tanıtan Ömer Faruk isimli adamın hesabında, bağlama, gideni geri döndürme, aşık etme büyüleri yapıldığı iddia ediliyor.

Hesapta büyü yapıldığı sırada çekildiği öne sürülen çok sayıda fotoğraf ve video yer alıyor.

İş insanı Instagram'daki büyücünün ağına düştü: Medyum Ömer ve Adakçı Mustafa’nın akılalmaz tuzağı - 4

Medyum Ömer, fotoğraflara yazdığı Arapça yazılar, kalbin üzerine çakılmış çiviler, kaşıklar, mezarlıkta yanan mumlar, çeşitli isimlerin yazıldığı maskeler ise dikkat çekiyor.

Hesaptaki paylaşımlara güvenen Sibel G., kendisini Medyum Ömer Hoca ismiyle tanıtan adama bir mesaj attı. Sibel G., bu mesajdan sonra Medyum Ömer’in ağına düştü.

İş insanı Instagram'daki büyücünün ağına düştü: Medyum Ömer ve Adakçı Mustafa’nın akılalmaz tuzağı - 5

İLK TUZAK: BÜYÜK KESMEK ZORUNDA KALDIK, 46 BİN DAHA GÖNDER

Sabah gazetesinin haberine göre, çeşitli tarihlerde birden fazla kez adak kurbanı kestiren kadın, Medyum Ömer’in verdiği hesap numarasına ödemeler yaptı.

Ömer Faruk kendisine adakların kesildiğine dair videolar atıp, “Tamamdır Allah kabul etsin.” yazıyordu.

Ancak bir gün Ömer Faruk, Sibel G.’ye, “Allah kabul etsin adağını kestirdim. Allah’ın izniyle güzel sonuçlar alacağız. Büyük kesmek zorunda kaldık, aynı hesaba para gönderirsin. 46 bin lira borcumuz kaldı.” diye yazdı.
İş insanı Instagram'daki büyücünün ağına düştü: Medyum Ömer ve Adakçı Mustafa’nın akılalmaz tuzağı - 6

Kadın, böyle konuşmadıklarını söyleyince, “Sakin ol beni dinle, gerisini bana bırak.” şeklinde telkinlerde bulundu.

Sonrasında ise anlaşılan paradan çok daha fazlasını istemeye başladı.

İş insanı Instagram'daki büyücünün ağına düştü: Medyum Ömer ve Adakçı Mustafa’nın akılalmaz tuzağı - 7

ADAKÇI MUSTAFA’NIN ORTAYA ÇIKIŞI

Bu olayın ardından bu kez ortaya adakçı olduğunu söyleyen Mustafa isimli bir kişi çıktı.

Medyum Ömer’in kendisine ödeme yapmadığını söyleyen bu adam, 86 bin lira ödeme talep etti.

Mustafa isimli adam, Sibel G.’yi, “Adağı kestim, gelsin etleri alsın. Adak aldınız ücretini vermediniz, adama da ulaşamıyorum. Adamla ortak mı çalışıyorsunuz, sizi şikayet edeceğim.” diyerek tehditte bulundu.

Sibel G. bunun üzerine bu adama da 20 bin lira gönderdi.

İş insanı Instagram'daki büyücünün ağına düştü: Medyum Ömer ve Adakçı Mustafa’nın akılalmaz tuzağı - 8

Adakçı olduğunu söyleyen adam bu ödemenin ardından günler sonra bir kez daha ortaya çıkıp, Sibel G.’ye tehdit mesajları gönderdi.

Sibel G. bu mesajlar üzerine savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine konuyla ilgili olarak kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yayma, tehdit ve dolandırıcılık suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

İş insanı Instagram'daki büyücünün ağına düştü: Medyum Ömer ve Adakçı Mustafa’nın akılalmaz tuzağı - 9

TELEFONUNU HACKLEDİLER

Savcıya ifade veren kadın, 4 kurban için Medyum Ömer’e ödeme yaptığını anlattı. Ekim ayında adakçı olduğunu söyleyen Mustafa isimli adamın ortaya çıktığını anlatan Sibel G., “Gönderdikleri bir maile tıklamıştım, oradan telefonumu da hacklemişler.” dedi.

Dört adak için Ömer Faruk isimli kişiye toplamda 47 bin lira ödeme yaptığını söyleyen kadın, bu kişiye yalnızcan WhatsApp üzerinden ulaşabildiğini anlattı.

İş insanı Instagram'daki büyücünün ağına düştü: Medyum Ömer ve Adakçı Mustafa’nın akılalmaz tuzağı - 10

TELEFON HATLARI DA SAHTE, BANKA HESAPLARI DA…

Savcılık, Ömer Faruk ile Mustafa Adak olarak kendilerini tanıtan kişilerin irtibatlı olduğunu değerlendirdi.

Telefon numaralarını incelediğinde “patates hat” olarak isimlendirilen, kullanılan kişiye ait olmayan açık hatlar üzerinden iletişim kurduklarını belirledi.

Buradan bir sonuç alamayan savcılık, bu kez paraların gönderildiği hesap sahiplerinin ifadelerine başvurdu.

Ancak sonuç değişmedi. Söz konusu hesapların sahiplerinin olayla ilgilerinin olmadığı hatta bir hesap sahibinin okuma yazma dahi bilmediği öğrenildi.

İş insanı Instagram'daki büyücünün ağına düştü: Medyum Ömer ve Adakçı Mustafa’nın akılalmaz tuzağı - 11

Savcılık soruşturmada dikkat çekici bir tespitte de bulundu.

Savcılık, mağdur Sibel G.’nin, internet ortamında daha önce hiç tanımadığı, açık kimlik bilgilerini bilmediği kişilere para göndererek gereken özeni göstermediğinden ihmali olduğunun altını çizdi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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